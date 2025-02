Nhiều du khách rơi xuống sông khi tham quan chợ nổi Cái Răng, TP Cần Thơ - Ảnh: Chụp màn hình

Sáng 17-2, một lãnh đạo UBND Cái Răng, thành phố Cần Thơ cho biết Công an phường Lê Bình đã có ghi nhận bước đầu vụ nhiều khách du lịch rơi xuống sông khi tham quan chợ nổi Cái Răng.

Qua làm việc với đại diện chủ hộ kinh doanh Khởi My tại chợ nổi Cái Răng thuộc khu vực Yên Thượng, phường Lê Bình, quận Cái Răng được biết khoảng 6h20 ngày 16-2 có rất nhiều du khách tham quan chợ nổi đi lên cầu tạm để tham quan mua sắm tại sà lan.

Thời điểm này có khoảng 20 người đi lên cầu tạm để lên sà lan Khởi My, mối hàn của cầu tạm bị hở, cầu tàu nghiêng làm 4 người rơi xuống sông nhưng không bị thương.

Video hàng chục du khách rơi xuống sông khi tham quan chợ nổi Cái Răng

Theo ghi nhận cầu tạm dài 6m, rộng 2m được lắp cặp sà lan và được hàn trực tiếp vào khung sắt sà lan, phía dưới không có phao nổi.

Hiện tại chủ sà lan đã cho sửa chữa cầu tạm và gắn phao chịu lực phía dưới dạ cầu để phục vụ khách lên tham quan, mua sắm trên sà lan, đồng thời cam kết sẽ làm lại cầu tàu đảm bảo an toàn cho khách du lịch và nhân công lên xuống an toàn.

Trong khi đó, một lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ cho biết trong sáng nay thanh tra sở này sẽ làm việc với chủ cơ sở kinh doanh để làm rõ nguyên nhân cũng như sẽ có giải pháp bảo đảm an toàn cho du khách khi tham quan chợ nổi Cái Răng trong thời gian tới.

Trước đó, trong ngày 16-2, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh hàng chục du khách rơi xuống sông tại vị trí sát một sà lan bán hàng đặc sản ở chợ nổi Cái Răng.

Nhiều người trên sà lan đã hỗ trợ đưa những người rơi xuống sông lên bờ. Cùng thời điểm có một chiếc tàu du lịch đi tới, nhân viên trên tàu đã quăng áo phao xuống cho người dưới nước.

