Nghệ An khắc phục hàng chục điểm sạt lở ta luy âm trên quốc lộ 7 do mưa lũ

Để khắc phục sạt lở trên tuyến quốc lộ 7, tỉnh Nghệ An đã huy động lực lượng và phương tiện, đồng thời ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp. Đến ngày 24/9, trên tuyến đường quốc lộ huyết mạch này, 30 điểm điểm bị sạt lở ta luy âm đang được khắc phục bằng phương pháp kè rọ đá.

Hàng chục điểm sạt lở ta luy âm đang được tỉnh Nghệ An khẩn trương khắc phục. (Ảnh: Duy Ngợi)

Ông Lê Cảnh Hiệp, đại diện một trong những đơn vị thi công khắc phục sạt lở, cho biết số vị trí sạt lở nhiều, sạt sâu từ 2 - 3m nên dự kiến cần tới 10.000 rọ đá mới khôi phục được nền đường cũ. "Chúng tôi phải huy động nhiều mũi công nhân, máy móc thi công đồng loạt tại 15 điểm sạt lở. Tuy nhiên thời tiết mưa lũ thất thường nên việc thi công còn gặp nhiều khó khăn. Thêm nữa, trên tuyến này có nhiều điểm chưa thi công được do còn sụt lún".

Ông Hoàng Quốc Trường, Giám đốc Ban Quản lý dự án bảo trì đường bộ (Sở Xây dựng Nghệ An) cho biết, Nghệ An đang nỗ lực khắc phục sạt lở trên quốc lộ 7 để đảm bảo an toàn giao thông. Đây là tuyến đường huyết mạch lên Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn. Thiệt hại do bão lũ lần này là lớn nhất trong lịch sử, ảnh hưởng đồng thời nhiều tuyến đường. Theo chỉ đạo của tỉnh, việc khôi phục hạ tầng giao thông các tuyến quốc lộ xung yếu phải hoàn thành bước 1 trước ngày 21/12/2025. Ban đang đốc thúc các đơn vị đẩy nhanh tiến độ. Dự kiến kinh phí tạm tính khoảng 300 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh.

Thi công khắc phục sạt lở trên tuyến quốc lộ 7. (Ảnh: Duy Ngợi)

Ngoài quốc lộ 7, các tuyến quốc lộ 16 và đường tỉnh 543D cũng bị thiệt hại nặng nề. Thiệt hại về hạ tầng giao thông trên toàn tỉnh ước tính 1.390 tỷ đồng, trong tổng số hơn 3.850 tỷ đồng thiệt hại của cả đợt mưa lũ do ảnh hưởng cơn bão số 3.

Tác giả: Bá Thăng - CTV Duy Ngợi

Nguồn tin: Báo VOV