Thủ tướng yêu cầu tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ sau bão

Công điện gửi Bí thư tỉnh ủy, thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các tỉnh, thành phố: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Ninh Bình, Hưng Yên, Phú Thọ, Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang, Lai Châu, Điện Biên; Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Văn phòng Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia.

Công điện nêu: Bão số 10 đã ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế, gây gió mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10-13, nhiều nơi đã xảy ra mưa lớn trong ngày 27, 28 tháng 9, nhất là tại Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và khu vực phía tây Thanh Hóa. Bão, mưa lũ đã làm ít nhất 5 người chết và mất tích, trong đó đã có 2 trường hợp bị nước cuốn trôi, nhiều ngôi nhà ở Huế bị tốc mái, hư hại nặng do dông lốc.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm 28/9 và sáng sớm 29/9, bão sẽ tiếp tục gây gió mạnh tại các tỉnh ven biển, hoàn lưu bão số 10 sẽ còn tiếp tục gây mưa lớn từ nay đến hết ngày 30/9/2025 tại khu vực Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ, nhất là từ Thanh Hóa đến Huế và các tỉnh Phú Thọ, Sơn La, Lào Cai,… nguy cơ rất cao xảy ra ngập lụt tại vùng thấp trũng, ven sông, ven suối, ven biển, đặc biệt là nguy cơ lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi và trung du Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ.

Ứng phó với nguy cơ triều cường, mưa lũ sau bão

Để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, hạn chế thiệt hại về tài sản của nhân dân và nhà nước, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Bí thư, Chủ tịch UBND, thành phố nêu trên theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền tiếp tục thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, có hiệu quả chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư, các Công điện số 173/CĐ-TTg ngày 26/9/2025 và số 174/CĐ-TTg ngày 27/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động mọi lực lượng, phương tiện, nguồn lực để triển khai quyết liệt công tác ứng phó với nguy cơ triều cường, mưa lũ, ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất sau bão, khắc phục nhanh nhất hậu quả bão, lũ, nhanh chóng ổn định tình hình nhân dân.

Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố nêu trên: Chỉ đạo chính quyền cơ sở tổ chức kiểm soát chặt chẽ tình hình tại những khu vực bị ảnh hưởng của bão, lũ, không để người dân dời nơi sơ tán về nhà nếu chưa bảo đảm an toàn; căn cứ tình hình cụ thể tại từng địa bàn để quyết định và có phương án hỗ trợ tối đa có thể đưa người dân tại nơi sơ tán trở về nhà đối với các khu vực đã bảo đảm an toàn. Tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp ứng phó mưa lũ sau bão, nhất là lũ ống, lũ quét, sạt lở đất và an toàn hồ đập...

Hướng dẫn kỹ năng ứng phó ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở

Thủ tướng giao Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an chỉ đạo lực lượng quân đội, công an đóng trên địa bàn chủ động triển khai lực lượng, phương tiện, trang thiết bị hỗ trợ nhân dân ứng phó, khắc phục nhanh hậu quả bão, mưa lũ, nhất là các đề nghị của địa phương.

Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị có liên quan tập trung triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn các hồ đập thủy điện; khắc phục ngay hệ thống lưới điện bị sự cố sau bão, mưa lũ.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục chỉ đạo dự báo, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác về diễn biến mưa lũ; phối hợp với các địa phương và Bộ Công Thương chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng chủ động chỉ đạo, hỗ trợ địa phương khắc phục nhanh các tuyến đường giao thông bị sạt lở do bão, mưa lũ, bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt, nhất là trên các trục giao thông chính.

Các cơ quan báo chí và thông tin đại chúng tiếp tục đưa tin về diễn biến mưa lũ, chỉ đạo của cơ quan chức năng; hướng dẫn kỹ năng ứng phó ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất để giảm thiệt hại.

Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia phối hợp với cơ quan chức năng của Bộ Nông nghiệp và Môi trường theo dõi tình hình, kịp thời chủ động điều phối, huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ địa phương triển khai ứng phó mưa lũ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ và cấp có thẩm quyền theo quy định; giao Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc công điện, báo cáo kịp thời...

Thủ tướng cũng giao Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tiếp tục chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương triển khai ứng phó mưa lũ và khắc phục hậu quả bão số 10, nhất là việc hoàn lưu bão.

