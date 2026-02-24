Nữ NSƯT sang Mỹ ăn Tết, được 1 đại gia cho ở nhà triệu đô

Mới đây, nghệ sĩ ưu tú Cát Tường đã chia sẻ những khoảnh khắc quay lại cảnh cô đang ở Mỹ.

Tại Mỹ, Cát Tường ở nhờ nhà một người bạn là đại gia sở hữu đất đai rộng bạt ngàn. Vì đất đai bạt ngàn nên người bạn này cho Cát Tường ở hẳn một căn nhà riêng rộng lớn với nội thất đầy đủ.

Cát Tường

Cô nói: "Bây giờ đang là sáng sớm, nhà người ta còn ngủ nên chưa ai đưa tôi đi chơi. Vì thế nên tôi ra đây ngồi.

Bạn tôi là một cặp vợ chồng giàu có lắm. Có hai vợ chồng, hai đứa con thôi nhưng sở hữu đến 10 chiếc siêu xe đắt tiền. Tôi sẽ cho mọi người coi một vòng. Vợ chồng này là bạn thân của tôi, nhà xây trong rừng luôn.

Chủ nhà ở một căn nhà chính, cho tôi ở riêng một căn nhà khác. Nhà này là nhà triệu đô".

Được biết, Cát Tường chọn sang Mỹ du lịch trong dịp Tết này kết hợp thăm bạn bè. Cô nói tiếp: "Năm nay là năm đầu tiên tôi đón Tết ở Mỹ. Tôi đi Mỹ chơi đúng dịp Tết vì ra Tết là tôi đóng hai phim mới cùng lúc, rất bận nên không có nhiều thời gian.

Quán cà phê của tôi cũng phải bán tới 27 Tết mới nghỉ, ra Tết lại đi quay phim luôn nên thành ra tôi được nghỉ có 12 ngày thôi. Vì thế nên tôi mua vé đi Mỹ chơi luôn, đi 10 ngày. Ai cũng kêu tôi sao không đi Mỹ từ lúc đóng quán cà phê nhưng tôi vẫn phải đón giao thừa xong mới đi. 50 năm nay tôi luôn đón giao thừa cùng cha mẹ. Năm nay còn có con gái tôi từ Úc về ăn Tết nên tôi phải ở nhà đón giao thừa với gia đình". Cát Tường chia sẻ thêm về lịch trình ở Mỹ của mình: "Tôi chơi ở Houston chơi 5 ngày rồi sang California chơi 3 ngày, lái xe sang Las Vegas chơi 1 ngày rồi về lại California. Từ California, tôi bay thẳng về Việt Nam rồi đi quay phim luôn, vào làm việc luôn".

Tác giả: Tùng Ninh

Nguồn tin: Thanh niên Việt