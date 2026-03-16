Nam diễn viên dính nhiều bê bối vừa đột tử chỉ sau 2 tháng đi tù

Ngày 15/3, tờ Sky News đưa tin nam diễn viên John Alford đã đột ngột qua đời ở tuổi 54 tại nhà tù HMP Bure (Anh). Anh ra đi chỉ sau 2 tháng ngồi tù. Vào tháng 1 năm nay, John Alford đã bị tuyên án 8,5 năm tù giam vì tội tấn công tình dục 2 thiếu nữ.

Theo phát ngôn viên của nhà tù, John Alford được quản ngục phát hiện tử vong trên giường trong phòng giam. Hiện, nguyên nhân cái chết của nam diễn viên này đang được điều tra. "John Shannon qua đời trong tù vào ngày 13/3. Giống tất cả trường hợp tử vong trong trại giam, Thanh tra Nhà tù và Quản chế sẽ vào cuộc điều tra vụ việc", phát ngôn viên của nhà tù HMP Bure (Anh) cho biết.

John Alford từng là gương mặt truyền hình được yêu mến tại Anh. Nam diễn viên nổi tiếng với vai diễn trong loạt phim Grange Hill của BBC, Billy Ray trong bộ phim truyền hình về lính cứu hỏa London's Burning của ITV vào những năm 1990. Tuy nhiên, danh tiếng của John Alford sớm sụp đổ vì đời tư bê bối và sau đó phải làm đủ nghề từ lái taxi đến thợ lắp giàn giáo để mưu sinh.

Năm 1999, John Alford bị tòa án kết tội buôn bán chất cấm. Năm 2006, anh bị thu hồi bằng lái 16 tháng vì lái xe trong tình trạng say xỉn và gây tai nạn. Tháng 8/2025, John Alford bị xét xử 4 tội danh liên quan đến tình dục. Một nạn nhân khai trước tòa rằng sức khỏe tinh thần cô bị tàn phá nghiêm trọng vì hành vi kinh khủng của John Alford.

