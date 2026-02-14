Nam NSƯT là "ông trùm phản diện" phim giờ vàng, ngoài đời làm ông chủ quán bánh canh nổi tiếng

"Lột xác" với loạt vai phản diện trong phim giờ vàng

NSƯT Vĩnh Xương (tên đầy đủ Nguyễn Vĩnh Xương, sinh năm 1975 tại Hà Nội) có hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật. Trước khi được khán giả yêu thích với những vai "ông trùm" trên phim giờ vàng VTV anh từng được nhiều người biết tới với hình ảnh thư sinh, hiền lành, sợ vợ và có phần "đụt" trong hàng loạt tác phẩm như: Họa mi về tổ, Những người bạn học, Hà Nội 12 ngày đêm, Vào Nam ra Bắc, U tôi…

Vĩnh Xương thời trẻ.

Với ngoại hình nhỏ con, gương mặt hiền lành, Vĩnh Xương thường được giao các vai trai quê, người đàn ông chất phác, có phần rụt rè. Dù chăm chỉ đóng phim nhưng hình ảnh ấy lại không giúp anh tạo dấu ấn mạnh mẽ.

Theo chia sẻ của NSƯT Vĩnh Xương, anh bắt đầu "lột xác" trên màn ảnh nhỏ kể từ năm 2018, khi vào vai phản diện trong: Sinh tử, Hồ sơ cá sấu, Đấu trí…

NSƯT Vĩnh Xương "lột xác" với các vai phản diện phim giờ vàng.

Cũng chính vì gắn bó quá lâu với dạng vai diễn hiền lành, nhu nhược, nên khi được mời vào vai phản diện, nam nghệ sĩ khá hào hứng: "Nhưng khi được mời vào những vai phản diện, tôi nghĩ: "Tại sao không thử?" . Tôi nhận vai ngay và từ đó, từng bước bước vào hành trình đóng vai ác".

Ban đầu, Vĩnh Xương cũng chỉ thử sức với những vai phản diện "nhẹ nhàng", phải đến Đấu trí, khi hóa thân thành Đinh Hoàng Đức – một tên tội phạm gian manh, đại ác, nam nghệ sĩ mới thực sự khiến khán giả phải ngỡ ngàng vì "có thể ác đến vậy".

Nghệ sĩ Ưu tú Vĩnh Xương đảm nhận nhiều vai phản diện ở tuổi trung niên. (Ảnh: FBNV).

Và khi vào vai Quân "già" của Độc đạo, ông trùm điều hành đường dây ma túy xuyên quốc gia trong Độc đạo đã đưa tên tuổi anh lên một nấc thang mới. Nhân vật do Vĩnh Xương thể hiện đại diện cho cái ác trần trụi, lạnh lùng, sẵn sàng chà đạp mọi giới hạn đạo đức vì tiền bạc và quyền lực. Dù không phải vai chính, Quân "già" lại là mắt xích quan trọng của toàn bộ mạch truyện.

Anh thừa nhận, trước khi nhận vai Quân "già", anh từng băn khoăn rất nhiều. Vĩnh Xương cho hay, vì nhân vật quá độc ác, quá nham hiểm nên anh sợ khán giả ghét nhân vật sẽ ghét lây sang mình.

NSƯT Vĩnh Xương “lột xác” với các vai phản diện phim giờ vàng.

Điều ít ai biết, để nhân vật "ông trùm" trở nên thuyết phục, Vĩnh Xương sẵn sàng tự bỏ tiền túi, chi hàng trăm triệu đồng cho phục trang, đạo cụ. Từ bộ dụng cụ cắt xì gà giá 20 triệu đồng đến chiếc bật lửa gần 80 triệu đồng, tất cả đều được anh tính toán kỹ lưỡng để tạo nên khí chất của nhân vật. Với anh, nếu đã lên phim thì phải làm cho "ra chất", không thể hời hợt.

Anh được vinh danh Nam diễn viên truyền hình nổi bật năm 2024 với vai Quân ''già''.

Vai diễn này giúp NSƯT Vĩnh Xương giành giải Nam diễn viên truyền hình nổi bật do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch chủ trì, đồng thời được đề cử Nam diễn viên ấn tượng tại VTV Awards 2024.

Gần đây, nam nghệ sĩ tiếp tục có thêm 1 vai diễn phản diện đầy thuyết phục – doanh nhân Bằng của phim Có anh, nơi ấy bình yên. Trên phim, Bằng là doanh nhân thành đạt, hết lòng yêu vợ, thương gia đình nhưng thực tế lại là kẻ xảo trá, sẵn sàng đạp lên các giá trị đạo đức, pháp luật để thu lợi.

Trong "Có anh, nơi ấy bình yên", NSƯT Vĩnh Xương vào vai Bằng cũng gây được ấn tượng với khán giả.

Nhắc đến những màn "ác hóa" đầy ấn tượng trên màn ảnh nhỏ, NSƯT Vĩnh Xương cho biết không hẳn vai phản diện nào của anh cũng ấn tượng, nhưng anh dám tự hào mình chưa diễn vai nào tệ.

Để có được điều đó, nam nghệ sĩ luôn sẵn lòng dồn mọi tâm huyết cho từng vai diễn: "Dù là trên phim hay trên sân khấu, tôi luôn đặt tâm huyết vào từng vai diễn. Đôi khi, sản phẩm của chúng tôi có thể chưa xuất sắc nhưng chắc chắn không phải là sản phẩm tồi".

Ông chủ quán bánh canh nổi tiếng

Khác với hình ảnh phản diện trên phim, ngoài đời, Nghệ sĩ Ưu tú Vĩnh Xương có tổ ấm hạnh phúc với bà xã Minh Nguyệt và hai cậu con trai sinh đôi. Dù từng theo học trường Đại học Nghệ thuật Quân đội, vợ anh tạm gác lại đam mê ca hát để lùi lại, toàn tâm toàn ý chăm lo cho gia đình.

Nghệ sĩ Vĩnh Xương và bà xã Minh Nguyệt trong hôn lễ hồi tháng 3/2009. (Ảnh: TLNV).

Thời điểm đó, áp lực kinh tế khi cùng lúc nuôi hai con nhỏ khiến nam diễn viên phải đưa ra một quyết định lớn: Rời vị trí Trưởng đoàn 1 Nhà hát Kich Việt nam để kinh doanh.

Sau khi nghỉ việc, NSƯT Vĩnh Xương cùng người bạn thân là diễn viên Anh Tuấn vào TP.HCM học nấu bánh canh ghẹ, rồi trở về Hà Nội mở quán. Anh thừa nhận, thời gian đầu rất chật vật, tự tay anh phải làm tất cả mọi việc từ mua hàng đến chọn thực phẩm…, thậm chí phải đi vay tiền để có vốn làm ăn. Chính NSND Xuân Bắc là người đã cho anh vay 50 triệu đồng, số tiền mà Vĩnh Xương luôn coi là ân tình lớn, thường xuyên nhắc lại với sự biết ơn sâu sắc.

NSƯT Vĩnh Xương là ông chủ quán bánh canh ghẹ đắt khách ở Hà Nội.

Sau hơn 10 năm, công việc kinh doanh của NSƯT Vĩnh Xương phát triển thuận lợi đã giúp anh vơi bớt nỗi lo cơm áo. Quán bánh canh ghẹ của anh lúc nào cũng đắt khách. Dù là ông chủ, nhưng không khó để bắt gặp hình ảnh NSƯT Vĩnh Xương cặm cụi lau bàn, dắt xe, cầm ô che mưa nắng cho khách.

Tổ ấm hạnh phúc của NSƯT Vĩnh Xương.

Từ đó, nam nghệ sĩ mới có thể toàn tâm quay lại với nghiệp diễn, đặc biệt với những vai diễn gai góc, nặng ký hơn. Hai con trai song sinh của NSƯT Vĩnh Xương luôn hiểu rõ công việc của bố và không còn bỡ ngỡ khi thấy bố vào vai phản diện trên tivi. Anh cho biết các con thậm chí còn xem phim như những khán giả "khó tính", sẵn sàng nhận xét vai nào hay, vai nào chưa tới.

Tác giả: Tùng Lâm (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn