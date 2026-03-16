Tuổi 31 của nam ca sĩ Việt đình đám lấy mẹ đơn thân có 2 con riêng, kiếp sau vẫn muốn gắn bó

Ở tuổi 31, Đạt G không chỉ được biết đến là ca sĩ, nhạc sĩ sở hữu nhiều bản hit trong V-pop mà còn gây chú ý bởi chuyện tình đặc biệt với người vợ là mẹ đơn thân hai con. Sau nhiều thăng trầm trong sự nghiệp lẫn đời tư, nam ca sĩ đang tận hưởng cuộc sống gia đình bình yên bên người bạn đời và hai bé gái mà anh xem như con ruột.

Đạt G và vợ Cindy Lư.

Từ tuổi thơ khó khăn đến loạt bản hit đình đám

Đạt G tên thật Nguyễn Tấn Đạt , sinh năm 1995 tại TP.HCM. Tuổi thơ của nam ca sĩ gắn với nhiều khó khăn về kinh tế. Để phụ giúp gia đình, anh từng làm nhiều công việc như bán vé số, phụ hồ, giao hàng thuê .

Dù vậy, ước mơ trở thành ca sĩ, nhạc sĩ vẫn luôn nung nấu trong anh. Từ năm lớp 6 , Đạt G đã bắt đầu tập tành sáng tác nhạc, dù gia đình không ủng hộ, đặc biệt là bố anh vì hoàn cảnh kinh tế không cho phép theo đuổi con đường nghệ thuật.

Đến năm lớp 11 , do gia đình không đủ khả năng chi trả học phí, Đạt G phải nghỉ học và đi làm shipper . Trong quãng thời gian này, anh vẫn kiên trì sáng tác và nuôi dưỡng giấc mơ ca hát.

Cuối năm 2017 , Đạt G cùng hai nghệ sĩ underground là B Ray và Masew thành lập nhóm Ba Chấm Band . Nhóm theo đuổi các dòng nhạc điện tử, hip hop và R&B , trong đó B Ray phụ trách rap, Masew phối khí còn Đạt G sáng tác. Một số sản phẩm của nhóm như "Thương nhiều hơn nói" hay "Xin" tạo được dấu ấn nhất định trong cộng đồng nghe nhạc trẻ. Tuy nhiên, đến giữa năm 2018 , nhóm chính thức tan rã.

Sau đó, Đạt G tiếp tục phát triển sự nghiệp solo và nhanh chóng gây chú ý khi tham gia sáng tác và thể hiện ca khúc Buồn của anh , bản hit từng gây sốt trên mạng xã hội với hàng trăm triệu lượt nghe.

Nam ca sĩ sau đó liên tiếp ghi dấu với nhiều ca khúc được khán giả trẻ yêu thích như Anh ơi ở lại , Bánh mì không , Anh tự do nhưng cô đơn , Anh thích em như vậy , Về hay Khó vẽ nụ cười .

Không chỉ tự thể hiện các sáng tác của mình, Đạt G còn viết nhạc cho nhiều nghệ sĩ khác trong V-pop. Nhờ những sản phẩm có sức lan tỏa lớn, anh từng nhận được nhiều đề cử tại các giải thưởng âm nhạc lớn.

Đạt G coi con riêng của vợ như con đẻ.

Hạnh phúc bên vợ là mẹ đơn thân hai con

Trước khi có cuộc sống gia đình hiện tại, đời tư của Đạt G từng thu hút nhiều sự chú ý khi anh có mối tình với ca sĩ Du Uyên . Cặp đôi từng được xem là bộ đôi khá ăn ý khi cùng hợp tác trong một số sản phẩm âm. Rất nhiều ca khúc của cặp đôi sở hữu hàng trăm triệu lượt nghe. Tuy nhiên, mối quan hệ này kết thúc vào năm 2021 với nhiều ồn ào.

Sau khi chia tay Du Uyên , Đạt G công khai mối quan hệ với Cindy Lư (tên thật Lư Hoàng Bảo Ngọc). Cô là cháu gái của nghệ sĩ Bảo Quốc và từng có cuộc hôn nhân với ca sĩ Hoài Lâm , là mẹ đơn thân của hai con gái.

Mối quan hệ giữa Đạt G và Cindy Lư ban đầu nhận không ít ý kiến trái chiều. Tuy vậy, cả hai vẫn quyết định gắn bó và cùng nhau vượt qua nhiều sóng gió. Sau nhiều năm bên nhau, nam ca sĩ cầu hôn bạn gái và tổ chức đám cưới vào năm 2025, chính thức xây dựng tổ ấm chung.

Trong cuộc sống gia đình, Đạt G thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc chăm sóc và chơi đùa cùng hai con riêng của vợ. Anh cho biết luôn cố gắng trở thành một người cha tốt và xem các bé như con ruột.

Trong một clip, vợ Đạt G chia sẻ hồi đầu năm, cô tiết lộ bản thân "mắc cỡ" khi được chồng hỏi một câu đầy chất ngôn tình. Cụ thể, Đạt G hỏi Cindy Lư rằng: "Anh chỉ muốn hỏi, nếu có kiếp sau em có muốn làm vợ anh không?". Điều này cho thấy, hạnh phúc hiện tại khiến Đạt G muốn gắn bó bên mẹ đơn thân có hai con riêng mãi mãi. Cặp đôi cũng từng chia sẻ kế hoạch sinh con chung khi hai con riêng của Cindy Lư trưởng thành hơn nữa.

Có thể thấy ở tuổi 31, sau nhiều biến cố trong cuộc sống, Đạt G cho thấy hình ảnh trưởng thành hơn: tiếp tục theo đuổi âm nhạc nhưng đồng thời dành nhiều thời gian cho gia đình. Với anh, thành công không chỉ nằm ở những bản hit mà còn là mái ấm bình yên bên người phụ nữ mình yêu và hai đứa trẻ mà anh hết lòng chăm sóc.

Tác giả: Vy Anh

Nguồn tin: Thanh niên Việt