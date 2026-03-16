Ông chủ Tập đoàn Phúc Sơn và 2 cựu thiếu tướng kháng cáo nội dung gì?

Các bị cáo Hậu, Hằng, Định (từ phải qua) tại phiên sơ thẩm - Ảnh: NAM TRẦN

Liên quan vụ án sai phạm tại dự án sân bay Nha Trang cũ, hiện thuộc tỉnh Khánh Hòa, đến nay Tòa án Quân sự Quân khu 5 đã nhận được kháng cáo của 5 bị cáo cùng hàng trăm nhà đầu tư.

2 cựu thiếu tướng xin miễn trách nhiệm hình sự

Trong đó 2 cựu thiếu tướng Nguyễn Duy Cường, cựu Hiệu trưởng Trường sĩ quan Không quân và Hoàng Viết Quang, cựu Phó cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Quốc phòng, kháng cáo xin miễn trách nhiệm hình sự, giảm nhẹ hình phạt và muốn hưởng án treo.

Hai người này trước đó bị tòa sơ thẩm tuyên phạt cùng mức án 2 năm 6 tháng tù về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Bị cáo Nguyễn Văn Hậu, cựu Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn (Tập đoàn Phúc Sơn), kháng cáo, xin xem xét về nội dung chứng thư bảo lãnh của Ngân hàng Quân đội để khắc phục triệt để hậu quả vụ án. Bị cáo Hậu trước đó bị tuyên 11 năm tù tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ông Hậu cho rằng bản thân nhận thức được hành vi phạm tội của mình, nên mong muốn được bồi thường khắc phục hậu quả vụ án cho các bị hại. Bị cáo mong được tòa án tạo điều kiện để cho bản thân ủy quyền cho một người khác thực hiện nộp tiền mặt hoặc chứng thư bảo lãnh của ngân hàng để khắc phục triệt để hậu quả vụ án.

Hàng trăm bị hại "không muốn" làm bị hại

Vụ án còn có hàng trăm bị hại có đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm hoặc kháng cáo về phần dân sự. Những người này được tòa sơ thẩm xác định tư cách tố tụng là bị hại, buộc bị cáo Nguyễn Văn Hậu phải bồi thường cho họ.

Các bị hại cho rằng mình không phải bị hại trong vụ án, mà là người thứ ba ngay tình, bởi thời điểm ký kết hợp đồng với phía Phúc Sơn, họ tin tưởng tuyệt đối vào các văn bản của các đơn vị liên quan, không hề hay biết về các sai phạm bị phát hiện sau này.

Họ cũng cho rằng việc nộp tiền cho Tập đoàn Phúc Sơn thực chất là góp phần tạo nguồn lực tài chính để doanh nghiệp thực hiện dự án tại tỉnh Khánh Hòa, vốn này được doanh nghiệp sử dụng để thi công hạ tầng, chứ không chiếm đoạt hay biến mất như một hành vi lừa đảo.

Từ trái qua: bị cáo Nguyễn Duy Cường, cựu Hiệu trưởng Trường sĩ quan Không quân; Hoàng Viết Quang, cựu Phó cục trưởng Cục Tác chiến (Bộ Quốc phòng); và cựu Chủ tịch UBND Khánh Hòa Nguyễn Chiến Thắng - Ảnh: NAM TRẦN

Trước đó trong các ngày từ 6 đến 10-1, Tòa án Quân sự Quân khu 5 đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 9 bị cáo trong vụ sai phạm xảy ra tại dự án sân bay Nha Trang (cũ).

Theo cáo trạng, sân bay Nha Trang cũ diện tích hơn 238ha, giáp đường biển đẹp nhất tỉnh, thuộc quyền quản lý của Trường sĩ quan Không quân. Đây là tài sản đặc biệt phục vụ nhiệm vụ quốc phòng.

Năm 2015, Chính phủ chấp thuận đề nghị của tỉnh, cho phép chuyển giao đất này cho tỉnh Khánh Hòa để phát triển dự án kinh tế, đô thị, dịch vụ, nhấn mạnh việc khai thác đất phải đảm bảo minh bạch, đúng thẩm quyền, đúng luật.

Song tháng 4-2015, tỉnh Khánh Hòa phê duyệt quy hoạch dự án, chủ đầu tư là Tập đoàn Phúc Sơn, không qua đấu thầu.

Thủ tướng Chính phủ cũng chưa phê duyệt nhưng Phúc Sơn đã được các bị cáo là lãnh đạo tỉnh và hai cựu thiếu tướng "bàn giao tạm" để cắm mốc, kiểm kê.

Nhiều văn bản liên tục được ký để "hợp thức hóa" việc giao đất trái phép và các hoạt động bàn giao vẫn ồ ạt diễn ra. Dù đến tháng 1-2016, sân bay mới có quyết định đóng cửa nhưng hơn một tháng trước, gần 63ha đã được giao cho Phúc Sơn.

Mặc dù được giao trái phép, pháp lý chưa rõ ràng, đất vẫn bị ông chủ Phúc Sơn phân lô, quảng cáo rầm rộ, ký gần 1.000 hợp đồng chuyển nhượng, thu về hơn 7.000 tỉ đồng.

Tác giả: Danh Trọng

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ