'Nổi khùng' vì đèn xe container gây chói mắt, hai anh em mang dao lên cabin đâm chết tài xế

Các bị cáo nghe đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP Cần Thơ công bố bản cáo trạng của vụ án - Ảnh: LAN NGỌC

Ngày 16-3, Tòa án nhân dân TP Cần Thơ tuyên phạt Liêu Hoàng Sơn (30 tuổi, ngụ Cần Thơ) mức án tù chung thân và Liêu Nhựt (27 tuổi, ngụ Cần Thơ) mức án 19 năm tù cùng về tội giết người. Cả hai bị cáo là anh em ruột.

Theo cáo trạng, khoảng 17h ngày 23-4-2025, hai anh em Sơn và Nhựt đã uống rượu say tại nhà. Đến khoảng 21h, Sơn chạy xe máy chở Nhựt đi mua thức ăn về uống rượu tiếp.

Khi hai anh em Sơn chạy xe đến đường dẫn cầu Tắc Cà Đi 2 (thuộc khu vực xã Thới Lai, TP Cần Thơ) thì gặp xe container đầu kéo sơ mi rơ moóc do anh N.S.T. (47 tuổi) làm tài xế chạy ngược chiều.

Lúc này xe container của anh T. vừa giao hàng phân bón cho một cửa hàng vật tư nông nghiệp xong. Tài xế T. đang ngồi ở ghế lái cabin để lùi xe, có bật đèn chiếu sáng.

Sơn điều khiển xe máy chạy đến gần xe container thì bị đèn xe chiếu vào nên chói mắt. Nhựt xuống xe đi đến nhặt viên gạch bê tông đập vào cửa kính bên phải xe container.

Anh T. mở cửa bên phải cabin, Nhựt bước lên cabin xe nói: "Ông đậu xe kiểu gì vậy?" và cự cãi với anh T.. Lúc này, Nhựt dùng tay trái đẩy vào ngực anh T. rồi đánh nhau bên trong cabin xe.

Sơn thấy anh T. dùng tay đánh vào mặt Nhựt nên mở cốp xe máy lấy hai con dao Thái Lan dài 18cm và bước lên cabin, hai tay cầm hai con dao đâm trúng vùng ngực, bụng của anh T. Trong lúc Sơn đâm anh T. thì Nhựt dùng hai tay ôm cổ anh này cho Sơn đâm. Toàn bộ sự việc có camera ghi hình trên xe container ghi lại.

Do trúng nhiều vết đâm vào ngực và bụng nên anh T. đã tử vong trước khi người dân đưa đi cấp cứu. Sáng hôm sau, Sơn và Nhựt bị cơ quan công an bắt khẩn cấp.

Tác giả: Lan Ngọc

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ