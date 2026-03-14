Nữ nghệ sĩ 72 tuổi từng bị vỡ ruột: Vừa phải cấp cứu, muốn đi show nhưng không ai mời

Mới đây, nhóm nghệ sĩ Ngũ Long Dy Ký đã tới thăm nghệ sĩ Diễm Trinh hiện đang sống trong cảnh tuổi già khó khăn, vừa trải qua nhiều cơn bệnh hiểm nghèo.

Nghệ sĩ Diễm Trinh hiện đã 72 tuổi. Cách đây 5 năm, khi nhóm nghệ sĩ Ngũ Long Du Ký tới thăm lần đầu, bà đang bệnh nặng tưởng không qua khỏi.

Nghệ sĩ Diễm Trinh (ngoài cùng bên phải)

Thời điểm đó, nữ nghệ sĩ rất đau đớn, phải nằm một chỗ trên giường bệnh, không đi đâu được. Bà thậm chí còn không đi vệ sinh được, phải đeo một cái túi và một ống dẫn để dẫn phân từ ruột ra đường túi. Cứ đến hai giờ sáng là bà lại lên cơn đau.

Suốt ba tháng trời, nghệ sĩ Diễm Trinh tôi không ăn uống gì được vì đau. Bà chỉ dám nuốt tí nước cháo hoặc uống nước đường. Động mạch chủ của bà có vấn đề, lại viêm đường ruột, nội soi thấy nổi nhiều đốm. Bác sĩ cho bà uống thuốc nhưng uống được hai hôm thì đau quặn rồi ruột vỡ.

Bác sĩ phải mổ cho bà ngay trong đêm đó. Sau đó, bà phải mổ tới lần thứ ba mới khâu kín ruột lại được.

Tới thời điểm hiện tại, sức khỏe nghệ sĩ Diễm Trinh đã ổn hơn nhưng vẫn khá yếu. Bà không thể đi diễn kiếm tiền được vì không ai mời show.

Bà nói: "Từ trước đến giờ tôi đi làm có bao nhiêu tiền đều lo hết cho gia đình, nên khi bệnh tật, vào viện không có tiền.

Cũng may là bao nhiêu bạn bè, anh em đồng nghiệp đã chia sẻ, giúp đỡ để cứu mạng tôi. Đợt đó, tôi mổ hết ba trăm mấy chục triệu liền, nhưng anh em đồng nghiệp quyên góp hỗ trợ cho tôi đến 200 triệu, giúp tôi cứu được mạng mình.

Tôi có mỗi một đứa con thôi, nhưng nó lại nghèo quá, chẳng có tiền nuôi mẹ. Tôi thèm được đi show lắm, tiền ít cũng nhận. Giờ không ai mời đi show thì tôi định mở bán bún vịt, nhưng không ai phụ. Bán hàng ăn vất vả lắm, phải thức đến 2, 3 giờ đêm. Con tôi lại đi làm nên không chịu phụ tôi".

Nữ nghệ sĩ cũng chia sẻ thêm, bà vẫn vừa phải lên viện nhưng may mắn qua khỏi. Bà nói: "Tôi có bảo hiểm nhưng bảo hiểm chỉ chi trả lúc cấp cứu 20%, còn tái khám là không được.

Đợt vừa rồi tôi cũng bị đau phần ruột, vào viện cấp cứu, nhưng bác sĩ chỉ đặt ống thông, nói tôi từng mổ 3 lần rồi nên không mổ nữa được. Tôi lại bị tiểu đường khá cao.

Tôi phải nằm cấp cứu 2 ngày, chờ tổng cộng tới 7 ngày mới được phẫu thuật vì không có phòng.

Bác sĩ vào rút luôn ống thông ra, cho tôi ăn cháo đường, tôi thấy không đau nữa, cũng xì hơi được, thế là bác sĩ bảo tôi không cần mổ, về nhà. Trời đất ơi, chỉ từng đó ngày mà tốn kém không thể tả".

Tác giả: Tùng Ninh

Nguồn tin: Thanh niên Việt