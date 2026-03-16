Đăng Facebook xuyên tạc bị CSGT 'cướp xe', người đàn ông bị xử phạt

Ngày 16/3, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP HCM cho biết đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với người này về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức.

CSGT làm việc với người đàn ông đăng tin "bị cướp xe". Ảnh: Công an TP HCM

Theo hồ sơ vụ việc, ngày 18/1, Tổ công tác thuộc Đội CSGT An Lạc trong lúc tuần tra đã phát hiện người đàn ông 33 tuổi điều khiển xe máy không có gương chiếu hậu và không xuất trình được giấy đăng ký xe. Lực lượng chức năng sau đó lập biên bản, tạm giữ phương tiện đúng quy định.

Dù đã ký xác nhận và không khiếu nại tại chỗ, nhưng khi về nhà, người này lại dùng tài khoản Facebook cá nhân đăng bài viết với nội dung sai sự thật, cho rằng bản thân bị "cướp mất xe" và ám chỉ CSGT có hành vi tiêu cực.

Làm việc với cơ quan công an, người đàn ông thừa nhận do bức xúc cá nhân nên đã đăng tải nội dung không đúng thực tế, đồng thời xác nhận cán bộ làm nhiệm vụ đã thực hiện đúng quy trình.

Ngoài trường hợp trên, Phòng CSGT cũng xử lý người đàn ông 41 tuổi (ngụ Vĩnh Long) vì dùng tài khoản TikTok đăng video quay cảnh CSGT đang làm nhiệm vụ tại giao lộ Mỹ Phước Tân Vạn - ĐT743.

Người này đã chèn các dòng chú thích mang tính suy diễn, ví lực lượng chức năng như "đem cây ATM đặt ở ngã tư" để xuyên tạc bản chất hoạt động tuần tra. Sau khi bị phát hiện, ông này thừa nhận hành vi sai phạm do cảm xúc nhất thời và đã chủ động gỡ bỏ video.

Người đăng "đem cây ATM đặt ở ngã tư", xuyên tạc bản chất hoạt động tuần tra. Ảnh: Công an TP HCM

Hay trước đó, một người đàn ông khác cũng bị Đội CSGT Chợ Lớn xử phạt vì quay phim, biên tập và đăng tải nhiều đoạn video lên tài khoản @anhgrabvlog.

Cơ quan chức năng xác định người này đã sử dụng hình ảnh lực lượng thi hành công vụ khi chưa được sự đồng ý, đồng thời không kiểm soát các bình luận tiêu cực trên bài viết, gây ảnh hưởng đến uy tín ngành.

Ông ta được xác định đã vi phạm về hành vi Thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật theo điểm e khoản 3 Điều 102 Nghị định 15/2020/NĐ-CP.

Theo Phòng CSGT, thời gian qua một bộ phận người dân khi tham gia mạng xã hội đã thiếu ý thức pháp luật, tự ý cắt ghép, suy diễn thông tin chưa kiểm chứng để xúc phạm lực lượng chức năng. Đơn vị này khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường rà soát, xử lý nghiêm các hành vi tương tự để đảm bảo an ninh trật tự trên không gian mạng.

Tác giả: Quốc Thắng

Nguồn tin: vnexpress.net