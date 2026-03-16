Bắt giám đốc 'dạy làm giàu' để lừa đảo lấy tiền trả nợ

N.G.B. bị bắt tạm giam để điều tra - Ảnh: Công an Quảng Ngãi

Ngày 16-3, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết Phòng Cảnh sát hình sự đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với N.G.B. (26 tuổi, trú xã Hiếu Phụng, Vĩnh Long) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo điều tra ban đầu, B. là giám đốc Công ty TNHH tư vấn và đào tạo B.G, có trụ sở tại TP.HCM. Người này xây dựng hình ảnh trên mạng xã hội là doanh nhân thành đạt, có nhiều kinh nghiệm đầu tư trong các lĩnh vực chứng khoán, ngoại hối và bất động sản.

Để tạo lòng tin, B. thường xuyên tổ chức các buổi livestream chia sẻ kinh nghiệm đầu tư, lập nhiều hội nhóm trên mạng xã hội để khuyến nghị các kênh sinh lời.

Các nội dung quảng bá về lợi nhuận cao, đầu tư nhanh thu lời đã thu hút hàng ngàn người theo dõi.

Tuy nhiên, theo cơ quan công an, thực tế hoạt động kinh doanh của B. thua lỗ, phát sinh nhiều khoản nợ và mất khả năng chi trả.

Để có tiền trả nợ và phục vụ chi tiêu cá nhân, B. nảy sinh ý định lừa đảo bằng hình thức nhận tiền ủy thác đầu tư.

B. quảng bá có thể mua cổ phiếu giá ưu đãi, cam kết lợi nhuận cao và nhanh sinh lời để thuyết phục người khác góp vốn.

Tin tưởng vào những lời giới thiệu này, chị D. (trú Quảng Ngãi) đã chuyển cho B. hơn 200 triệu đồng nhờ mua cổ phiếu.

Sau khi nhận tiền, B. không thực hiện việc đầu tư như cam kết mà sử dụng toàn bộ số tiền để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc để làm rõ các tình tiết liên quan.

Tác giả: Trần Mai

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ