Tình cảnh nam diễn viên từng 'bắt cá 5 tay'

Theo Sohu, Trương Chí Hằng những năm gần đây liên tục vướng bê bối đời tư. Diễn viên không có công việc ổn định, rơi vào tình trạng khó khăn tài chính trong thời gian dài. Thậm chí vào năm ngoái, vì không thể trả tiền thuê nhà, cả gia đình Trương Chí Hằng còn bị chủ nhà yêu cầu dọn đi.

Mới đây, một nhà phong thủy nổi tiếng Hong Kong có biệt danh Thất Sư Phụ, cũng là người bạn thân thiết với Trương Chí Hằng nhiều năm, đã lên tiếng chia sẻ về cuộc sống hiện tại của nam diễn viên. Người này tiết lộ Trương Chí Hằng vẫn từ chối xin trợ cấp của chính phủ, đồng thời cũng không muốn đăng ký nhà ở công.

Trước đây, Thất Sư Phụ từng khuyên Trương Chí Hằng nộp đơn nhưng anh lập tức từ chối. Hiện tại, bà vẫn âm thầm giúp đỡ gia đình anh. Vì gia đình Trương Chí Hằng có bốn đứa con nên bà còn tìm một cửa hàng tạp hóa gần nhà họ và đề nghị sẽ thanh toán các khoản chi phí mua sắm của gia đình Trương Chí hằng. Khi cần, họ có thể trực tiếp đến lấy đồ mà không cần trả tiền.

Chung Chí Hằng từng vướng bê bối ngoại tình. Ảnh: Sohu.

Gia đình Trương Chí Hằng được cho là chủ yếu lấy sữa bột cho con và các loại thuốc men. Thất Sư Phụ đã thanh toán nhiều lần, có khi lên tới hơn một vạn HKD. Bà cho biết tổng số tiền giúp đỡ người bạn đã vượt quá sáu chữ số.

Thông tin này nhanh chóng thu hút bàn luận. Nhiều dân mạng thắc mắc việc Trương Chí Hằng còn trẻ, sức khỏe tốt nhưng đến nay vẫn chưa tìm công việc ổn định, phải dựa dẫm vào người khác.

Theo Sohu, vài năm qua, diễn viên đã thử rất nhiều nghề nhưng không công việc nào kéo dài quá ba tháng. Anh từng làm phục vụ tại khách sạn, làm tạp vụ ở quán ăn vặt, phát tờ rơi ngoài đường, thậm chí cũng từng thử việc ở công trường xây dựng, nhưng sau đó đều bỏ dở.

Năm 2019, Trương Chí Hằng từng vướng bê bối "bắt cá 5 tay", khiến hình ảnh sụp đổ chỉ sau một đêm và sự nghiệp trong làng giải trí cũng bị đóng băng. Sau khi bê bối ngoại tình bị phanh phui, nhiều bạn gái cũ của anh lần lượt lên tiếng chỉ trích, khiến Trương Chí Hằng gần như không thể phản bác.

Diễn viên và vợ đã có với nhau 4 người con. Vài năm qua, cặp đôi được cho là thường xuyên xảy ra cãi vã, mâu thuẫn. Song tới nay họ vẫn chung sống.

