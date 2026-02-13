Nữ NSƯT lọt top 10 diễn viên châu Á đẹp nhất mọi thời đại: Là bà chủ, cát xê tiền tỷ

Mới đây, khán giả Việt bất ngờ khi minh tinh - NSƯT Thẩm Thúy Hằng trở thành gương mặt duy nhất của Việt Nam góp mặt trong danh sách "Những nữ diễn viên châu Á đẹp nhất mọi thời đại" do The Data of Everything xếp hạng.

Top 10 nữ diễn viên châu Á đẹp nhất mọi thời đại có Thẩm Thúy Hằng

Đại minh tinh được phong NSƯT đợt đầu, cát xê tiền tỷ

Thẩm Thúy Hằng tên thật là Nguyễn Kim Phụng, sinh năm 1939 tại Hải Phòng. Vừa tròn một tuổi, Thẩm Thúy Hằng theo cha về lại miền Nam và lớn lên ở vùng quê An Giang sông nước. Thưở nhỏ, Kim Phụng học ở Long Xuyên nhưng hết tiểu học lại theo chị lên Sài Gòn sinh sống.

Từ 16 tuổi, Thẩm Thúy Hằng đã nổi tiếng là một hoa khôi xinh đẹp trong giới học sinh Sài Gòn. Nhận thức được điều này, bà đã giấu gia đình tham gia cuộc thi tuyển diễn viên do hãng điện ảnh Mỹ Vân tổ chức và vượt qua hơn 2000 thí sinh khác, giành giải nhất.

Ông bà chủ hãng phim Mỹ Vân đã sớm nhận ra tiềm năng tỏa sáng của bà nên đổi nghệ danh cho bà thành Thẩm Thúy Hằng và bắt đầu tiến hành các chiến lược lăng xê cho đại minh tinh tương lai.

Với tài năng thiên phú cùng nhan sắc đại mỹ nhân, Thẩm Thúy Hằng nhanh chóng vụt sáng ngay sau vai diễn đầu tiên - Tam Nương trong phim Người đẹp Bình Dương. Vai diễn ghi dấu ấn tới mức, cái tên Người đẹp Bình Dương đã trở thành thương hiệu riêng của Thẩm Thúy Hằng, gắn chặt với sự nghiệp của bà.

Chưa dừng lại ở đó, Thẩm Thúy Hằng tiếp tục vào vai Chức Nữ trong phim Ngưu Lang Chức Nữ do NSND Năm Châu đạo diễn. Và đây mới là vai diễn đưa tên tuổi Thẩm Thúy Hằng tới nấc thang cao nhất của danh vọng.

Chẳng mấy chốc, Thẩm Thúy Hằng trở thành minh tinh điện ảnh của Việt Nam được các hãng phim săn đón. Bà đóng hàng trăm bộ phim khác nhau và hầu như phim nào cũng thành công vang dội. Nữ minh tinh cũng sở hữu mức cát xê cao nhất khi ấy với 1 triệu đồng cho một vai diễn, cao nhất thời bấy giờ, tương đương với hơn 1 tỷ đồng ngày nay.

Dưới vai trò của một minh tinh màn bạc, Thẩm Thúy Hằng liên tục tham dự các liên hoan phim quốc tế ở Hongkong, Đài Loan, Thái Lan, Hàn Quốc, Liên Xô… và đạt các giải thưởng lớn như Nữ diễn viên xuất sắc tại Liên hoan phim Đài Bắc, Ảnh hậu Á Châu trong Liên hoan phim Á Châu tổ chức tại Hongkong và Đài Loan năm 1972 - 1974, Nữ diễn viên khả ái nhất tại Liên hoan phim Moskva và Tasken tại Liên Xô năm 1982...

Với những thành tích đáng kinh ngạc như vậy, tên tuổi Thẩm Thúy Hằng đã vươn tới tầm châu lục. Nữ minh tinh thực sự là một tượng đài lớn, một đẳng cấp mà cho tới nay chưa diễn viên nào ở Việt Nam chạm tới.

Có những khi, trong một dàn diễn viên ngoại quốc, chỉ có Thẩm Thúy Hằng được vào vai chính. Cho đến tận bây giờ cũng chưa có nữ diễn viên nào sống trong lòng khán giả với nhan sắc diễm lệ như vậy. Công chúng ưu ái gọi bà là "Nữ hoàng của sân khấu đèn màu".

Năm 1984, Thẩm Thúy Hằng được nhà nước phong tặng danh hiệu NSƯT trong đợt phong tặng đầu tiên.

Tự đứng ra làm bà chủ, lãnh đạo cả một hãng phim riêng

Không chỉ diễn xuất giỏi, Thẩm Thúy Hằng còn tỏ ra đa năng khi tự thành lập hãng phim riêng mang tên mình và sản xuất được nhiều bộ phim thành công rực rỡ như Nàng, Ngậm ngùi… Trên vai trò mới, Thẩm Thúy Hằng đã càng cho thấy bà là một người tháo vát và giỏi giang.

Ngoài lĩnh vực điện ảnh, Thẩm Thúy Hằng cũng tham gia các sân khấu kịch, cải lương để trải nghiệm khả năng diễn xuất đa dạng của mình. Ban Thẩm Thúy Hằng là một trong những ban kịch được yêu thích ở Sài Gòn thời gian ấy.

Trong vai trò trưởng ban, Thẩm Thúy Hằng tỏ ra khá tài năng khi viết kịch bản, dàn dựng và đóng luôn vai chính. Tên tuổi của Thẩm Thúy Hằng trên sân khấu cải lương ngày đó có lẽ chỉ dưới Thanh Nga và một số diễn viên gạo cội khác.

Không chỉ diễn xuất giỏi, Thẩm Thúy Hằng còn là một nữ diễn viên bản lĩnh và táo bạo. Sự chuyên nghiệp, cởi mở trong phong cách làm việc này đã khiến Thẩm Thúy Hằng được lòng nhiều đoàn làm phim nước ngoài, giúp bà vươn tầm châu lục.

Ngoài ra, Thẩm Thúy Hằng còn là một biểu tượng thời trang dẫn đầu các xu hướng như cuốn khăn turban, đeo kính mắt mèo, kẻ viền mắt đen, thời trang ethnic… Bà nổi bật bởi phong cách quý phái.

Những năm tháng cuối đời, Thẩm Thúy Hằng chọn lối sống khép kín, tìm về sự thanh tịnh trong cửa Phật và tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện. Năm 2022, bà qua đời do tuổi cao sức yếu, sức khỏe suy giảm. Sự ra đi của Thẩm Thúy Hằng để lại niềm tiếc thương vô hạn trong lòng người hâm mộ về một "biểu tượng nhan sắc" độc nhất vô nhị của điện ảnh Việt.

Tác giả: Tùng Ninh

Nguồn tin: Thanh niên Việt