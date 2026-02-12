Nam NSƯT độc thân U50: Ở biệt thự trăm tỷ nhưng chọn ăn chay, tu tập Phật pháp

Trong giới giải trí Việt Nam, cái tên Đại Nghĩa từ lâu đã trở thành một bảo chứng cho sự đa năng, chỉn chu và đạo đức nghề nghiệp.

Người ta gọi anh bằng nhiều danh xưng như "MC quốc dân", hay thậm chí là "MC giàu nhất Việt Nam". Thế nhưng, đằng sau ánh hào quang rực rỡ và khối tài sản đáng mơ ước, Đại Nghĩa ở tuổi U50 lại chọn cho mình một lối sống hoàn toàn khác biệt: chay tịnh, độc thân và tự tại.

MC Đại Nghĩa

Từ "MC giàu nhất Việt Nam" đến cuộc sống xanh, giản dị

Tin đồn Đại Nghĩa là "MC giàu nhất Việt Nam" không phải tự nhiên mà có. Đồng nghiệp thường xuyên trêu chọc anh về mức cát-xê cao ngất ngưỡng và lịch trình làm việc dày đặc từ sân khấu kịch, phim truyền hình đến các show thực tế ăn khách.

Tuy nhiên, thay vì phô trương siêu xe hay hàng hiệu, Đại Nghĩa lại chọn đầu tư vào không gian sống và các hoạt động thiện nguyện.

Căn biệt thự rộng lớn tại TP.HCM của nam nghệ sĩ thường được ví như một "ốc đảo" giữa lòng thành phố. Đó không chỉ là một cơ ngơi xa hoa với kiến trúc hiện đại, mà còn là nơi anh gửi gắm triết lý sống xanh.

Dù sở hữu khối tài sản mà nhiều người mơ ước, Đại Nghĩa thừa nhận anh không còn nhu cầu thụ hưởng những điều xa xỉ cho cá nhân. Với anh, sự giàu có thực sự nằm ở sự bình yên trong tâm hồn và khả năng giúp đỡ cộng đồng.

Hành trình ăn chay trường và hướng Phật

Sự thay đổi lớn nhất trong cuộc đời Đại Nghĩa có lẽ là quyết định ăn chay trường và tu tập theo giáo lý nhà Phật. Đã nhiều năm nay, anh hoàn toàn từ bỏ thực phẩm từ động vật. Với Đại Nghĩa, ăn chay không chỉ là để bảo vệ sức khỏe hay giữ gìn vóc dáng của một người nghệ sĩ, mà đó là một cách để nuôi dưỡng lòng từ bi.

"Ăn chay giúp tâm tính mình hiền hòa hơn, không còn nóng nảy hay sân si với những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống," nam nghệ sĩ từng chia sẻ.

Lối sống hướng Phật thấm sâu vào từng hành động của anh. Anh dành phần lớn thời gian rảnh để đi chùa, đọc kinh và đặc biệt là thực hiện các dự án thiện nguyện cá nhân. Thay vì tổ chức những bữa tiệc linh đình, anh dùng số tiền kiếm được để xây cầu, đào giếng nước sạch cho bà con vùng sâu vùng xa, hay hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn.

Cuộc sống độc thân tự tại trong "khu vườn trên mây"

Ở tuổi U50, khi bạn bè đồng trang lứa phần lớn đã yên bề gia thất, Đại Nghĩa vẫn chọn cuộc sống độc thân. Anh không cảm thấy cô đơn, bởi với anh, sự tự do hiện tại là một món quà. Anh có toàn bộ thời gian để làm những điều mình thích, cống hiến cho nghệ thuật và chăm sóc bản thân.

Điểm nhấn thú vị nhất trong cuộc sống của Đại Nghĩa chính là khu vườn sân thượng rợp bóng cây xanh. Tại đây, anh tự tay trồng đủ loại rau củ quả, từ xà lách, cải xanh đến những loại cây ăn trái.

Việc tự tay gieo hạt, tưới nước và thu hoạch thành quả không chỉ cung cấp nguồn thực phẩm sạch cho các bữa ăn chay mà còn là một liệu pháp tâm hồn hiệu quả.

Anh chọn hạn chế rác thải nhựa, ưu tiên thực phẩm tự trồng. Không gian sống của nam nghệ sĩ luôn ngăn nắp, tinh tươm và tràn ngập ánh sáng tự nhiên. Anh cũng chọn cách sống đẹp, đẹp từ tư duy tích cực đến hành động nhân văn hướng về cộng đồng.

Cuộc sống của NSƯT Đại Nghĩa hiện tại là minh chứng rõ nét cho việc hạnh phúc không nằm ở số lượng tài sản tích lũy, mà ở chất lượng của sự an yên.

Anh không còn chạy theo những hào nhoáng của showbiz, dù vẫn xuất hiện trên màn ảnh với phong thái chuyên nghiệp và đầy năng lượng. Đại Nghĩa đã chứng minh rằng, một người đàn ông độc thân, giàu có hoàn toàn có thể chọn một lối sống thanh tao, không cần những cuộc vui thâu đêm suốt sáng, mà vẫn cảm thấy tràn đầy hạnh phúc và ý nghĩa.

Sự lựa chọn của Đại Nghĩa truyền cảm hứng cho rất nhiều người trẻ về lối sống tối giản, bảo vệ môi trường và lòng nhân ái. Anh cho thấy rằng, khi ta biết "đủ", cuộc sống sẽ tự khắc trở nên nhẹ nhàng và xanh ngát như chính khu vườn mà anh đang chăm sóc mỗi ngày.

Tác giả: Tùng Ninh

Nguồn tin: Thanh niên Việt