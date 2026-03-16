Nghệ An là một trong 6 địa phương thực hiện tốt Kế hoạch 628

Các đồng chí: Trần Đức Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Thượng tướng Nguyễn Văn Long - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trịnh Việt Hùng- Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường đồng chủ trì Hội nghị.

Tại điểm cầu Nghệ An, các đồng chí: Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Đinh Việt Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đồng chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo các sở, ban, ngành. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến điểm cầu UBND các xã, phường.

Thời gian qua, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo 02 Bộ (Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Bộ Công an), UBND và Tổ công tác liên ngành tại các địa phương và sự đồng thuận ủng hộ của người dân, các cơ quan, đoàn thể, truyền thông, các tổ chức quốc tế... Kế hoạch tuyên truyền, đấu tranh, xử lý nhằm ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến bảo vệ động vật hoang dã, bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại Việt Nam (Kế hoạch 628) đã tạo được sự chuyển biến nhận thức cộng đồng mạnh mẽ, góp phần trực tiếp ngăn chặn, giảm thiểu các hành vi vi phạm liên quan đến động vật hoang dã và nguồn lợi thủy sản. Công tác điều tra được các địa phương triển khai, qua đó xác định các điểm nóng, đối tượng, khu vực có nguy cơ cao vi phạm, làm cơ sở quan trọng cho hoạt động tuần tra, kiểm tra và xử lý. Các đơn vị, địa phương đã phối hợp rà soát địa bàn, đối tượng trọng điểm trong buôn bán, vận chuyển động vật hoang dã; sử dụng hóa chất cấm, xung điện để khai thác thủy sản; lợi dụng không gian mạng để mua bán, vận chuyển các loài hoang dã. Công tác kiểm tra, tuần tra, truy quét được triển khai thường xuyên, qua đó phát hiện và xử lý nhiều vụ việc vi phạm, thu giữ số lượng lớn tang vật, phương tiện vi phạm, đồng thời thả về tự nhiên nhiều cá thể động vật hoang dã còn sống. Lực lượng chức năng tại các địa phương đã kiểm tra, xử lý 1.784 vụ vi phạm pháp luật liên quan đến bảo vệ động vật hoang dã và nguồn lợi thủy sản.

Đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Đệ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Thực hiện kế hoạch phối hợp giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Bộ Công an, tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Công an, Kiểm lâm, Kiểm ngư và chính quyền cơ sở. UBND tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh và 03 tổ công tác liên ngành trực tiếp kiểm tra tại các địa bàn trọng điểm. Đặc biệt, 100% xã, phường trên địa bàn tỉnh đã xây dựng kế hoạch và thành lập tổ công tác triển khai thực hiện, tạo sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Thông qua nhiều hình thức tuyên truyền trực tiếp tại cộng đồng, trường học và trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhận thức của người dân về bảo vệ động vật hoang dã và nguồn lợi thủy sản đã được nâng lên rõ rệt. Trong đợt cao điểm, các lực lượng chức năng của Nghệ An đã phát hiện, xử lý 129 vụ vi phạm; thu giữ 498 cá thể động vật hoang dã.

Thời gian tới, tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp giữa lực lượng Công an, Kiểm lâm, Kiểm ngư và chính quyền địa phương trong phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, đặc biệt tại các khu vực ven biển, cửa sông và vùng giáp ranh rừng. Nghiên cứu các chính sách hỗ trợ sinh kế bền vững cho người dân sống gần rừng và vùng ven biển, qua đó giảm áp lực khai thác tài nguyên thiên nhiên. Bên cạnh đó, tỉnh Nghệ An đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Bộ Công an tiếp tục quan tâm hướng dẫn chuyên môn, hỗ trợ nguồn lực và nhân rộng các mô hình hiệu quả.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) và Cục Cảnh sát môi trường (Bộ Công an) đã ký chương trình phối hợp trong công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường; ký kết Kế hoạch phối hợp giữa Cục Cảnh sát môi trường (Bộ Công an) và Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) - Giáo hội Phật Giáo Việt Nam về công tác tuyên truyền, hướng dẫn tăng ni, phật tử thực hành phóng sinh đúng cách và bảo vệ đa dạng sinh học giai đoạn 2026-2028.

Tác giả: Cao Loan

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn