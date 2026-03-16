Chọn HLV tuyển nữ Việt Nam: Ai thay ông Mai Đức Chung?

Đội tuyển nữ Việt Nam cần một HLV mới đủ tầm để hướng đến thành công mới - Ảnh: AFC

Bởi ứng viên được VFF xem là sáng giá như HLV Hoàng Văn Phúc lại không được giới chuyên môn và dư luận đánh giá cao bằng cựu tuyển thủ Đoàn Thị Kim Chi - người đang dẫn dắt CLB nữ TP.HCM thống trị Giải bóng đá nữ VĐQG.

* Ủy viên Hội đồng HLV quốc gia Phan Thanh Hùng:

Ai thay anh Chung cũng rất khó và áp lực

Bóng đá nữ khác với nam, HLV ngoại tôi nghĩ không hợp với tuyển nữ, nội thì tốt hơn. Anh Mai Đức Chung rất gần gũi, đối xử với các cầu thủ nữ như một người cha. Đưa một HLV áp dụng theo kiểu chuyên nghiệp vào thì cầu thủ nữ Việt Nam sẽ không quen lắm.

Thành tích của anh Chung với bóng đá nữ Việt Nam rất vẻ vang, nên bây giờ ai thay anh Chung cũng khó và áp lực. Anh Chung đã là một HLV nội thành công rồi, có một cái đà để cho các HLV Việt Nam làm. HLV ngoại sang 1-2 năm cũng đi vì khó thành công. Chắn chắn sắp tới Hội đồng HLV quốc gia sẽ hợp bàn về chuyện này.

HLV Hoàng Văn Phúc chưa có kinh nghiệm làm việc với đội nữ, nhưng ngày xưa anh Chung mới sang dẫn dắt đội nữ cũng thế thôi. Nhưng tôi nghĩ vẫn có cách để dung hòa trong thời gian đầu. Anh Chung và anh Phúc rất hợp ý với nhau. Nếu anh Phúc làm, có anh Chung bên cạnh hỗ trợ với vai trò cố vấn thì bảo đảm đội tuyển nữ Việt Nam sẽ vận hành tốt.

Còn nếu không chọn phương án anh Phúc làm HLV trưởng, chọn Đoàn Thị Kim Chi làm cũng được, nhưng phải có anh Chung ở đó làm cố vấn. Chuyện Kim Chi chỉ mới có bằng B của AFC thì học dần lên. Quan trọng là đội ngũ ban huấn luyện giúp cho Kim Chi.

Ngoài anh Chung, có anh Phúc cũng tốt vì anh Phúc hiện đã có bằng HLV Pro (bằng cao nhất của AFC). Cựu tuyển thủ Văn Thị Thanh đã có bằng Pro lên hỗ trợ cho Kim Chi cũng tốt, vì đội ngũ trợ lý cả chục người chứ đâu phải chỉ 3 người.

* Cựu tiền đạo đội tuyển nữ Việt Nam Bùi Thị Tuyết Mai:

Tôi ủng hộ HLV Kim Chi

HLV Mai Đức Chung là người hiểu từng chân tơ kẽ tóc các cầu thủ nữ. Cầu thủ nữ ngày nào đến ngày "phụ nữ" bác còn biết. Vì vậy bác Chung nghỉ là khoảng trống cho bóng đá nữ Việt Nam. HLV ngoại thì không hiểu bóng đá nữ Việt Nam, lại đắt. Nên tiếp tục chọn HLV nội và giờ là lúc cần trao cơ hội cho một HLV nữ, thay vì một HLV nam, nhằm mở ra một giai đoạn mới cho bóng đá nữ Việt Nam.

Trong số các HLV nữ, tôi ủng hộ Kim Chi vì chị ấy xứng đáng. Hạn chế của Kim Chi là bằng cấp do mới có bằng B, nhưng có thừa uy tín và chuyên môn. Kim Chi xuất thân là cầu thủ, là cầu thủ rất giỏi, chuyển sang huấn luyện thì lại càng thành công khi đưa CLB nữ TP.HCM 10 lần vô địch quốc gia, vào đến bán kết AFC Champions League nữ châu lục. Kim Chi làm trợ lý cho bác Chung trong thời gian dài nên càng rất hiểu cầu thủ.

Nếu chọn Kim Chi, chúng ta có nhiều cách để "lách" quy định phải có bằng Pro khi tham gia đấu trường châu lục. Bác Chung cũng chỉ có bằng A nhưng vẫn làm được thôi. Phải cho Kim Chi thử dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam thì mới biết có làm được hay không.

* Bình luận viên Vũ Quang Huy:

Anh Phúc hợp với bóng đá nữ, nhưng chọn Kim Chi vẫn tốt hơn

Với cá nhân tôi, việc đội tuyển nữ Việt Nam không có mặt tại World Cup nữ 2027 là dịp tốt để nhìn lại chính mình. Bởi bóng đá nữ Việt Nam sau chiến tích lịch sử giành vé dự World Cup nữ 2023 thì một loạt cầu thủ cũng đã lớn tuổi, lớp kế cận thì chưa tới, thành ra đang đi xuống.

Hệ thống cơ sở vật chất cho bóng đá nữ, khâu đào tạo trẻ của nữ vẫn còn rất nhiều vấn đề, bản thân Giải bóng đá nữ VĐQG cũng chưa thật sự tạo ra được sự sôi động. Trong bối cảnh như vậy, tôi rất mong VFF nhiệm kỳ tới sẽ nhìn nhận lại một cách sâu sắc việc đầu tư cho bóng đá nữ. Tôi vẫn quan tâm đến nền móng nhiều hơn là HLV cho đội tuyển nữ, vì "bột" của mình hiện chỉ có thế thôi.

Tôi nhìn thấy ý của VFF, đưa anh Phúc vào làm trợ lý cho anh Chung ở đội tuyển nữ Việt Nam để sẵn sàng cho cuộc chuyển giao. Anh Phúc là người tâm huyết, có kinh nghiệm và hài hòa trong ứng xử, hợp với bóng đá nữ. Nhưng theo tôi, cựu tuyển thủ Kim Chi mới là ứng viên số 1, và sau đó là anh Phúc. Kim Chi làm được thì tốt nhất, nhưng mà không biết là cô có mang một sứ mệnh nào đó đặc biệt với CLB nữ TP.HCM không để có thể sẵn sàng lên dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam.

Kim Chi là một tượng đài của bóng đá nữ Việt Nam, có sức ảnh hưởng và giúp CLB nữ TP.HCM thống trị Giải bóng đá nữ VĐQG. Vướng mắc của Kim Chi là mới có bằng B thôi. Nhưng bằng cấp thì có thể cải thiện được, cái đấy không khó, quan trọng là thực lực.

Dĩ nhiên chúng ta không thể nói là bằng cấp không quan trọng, vì nó cho thấy khả năng học hỏi và cập nhật kiến thức hiện đại. Nhưng mà với một người đã chứng thực được cả năng lực, cũng như khả năng cập nhật học hỏi như Kim Chi qua thành tích với CLB nữ TP.HCM, thì bằng cấp chỉ là vấn đề thời gian thôi.

Hội đồng HLV quốc gia có 5 thành viên. Trong đó ông Nguyễn Sỹ Hiển là chủ tịch, ông Mai Đức Chung là phó chủ tịch. Ba ủy viên là các HLV Lê Huỳnh Đức, Phan Thanh Hùng và Đoàn Thị Kim Chi.

Tác giả: NGUYÊN KHÔI

