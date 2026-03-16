Thời điểm công bố kết quả bầu cử, danh sách người trúng cử đại biểu QH và HĐND các cấp

Sáng 16-3, Trung tâm Báo chí bầu cử có thông cáo báo chí về tình hình bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Các cụ cao niên phường Nếnh, Bắc Ninh, tham gia bầu cử. Ảnh: TTXVN

Theo thông cáo, trên cơ sở báo cáo sơ bộ số 368 ngày 15-3 của Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia (HĐBCQG), Trung tâm Báo chí bầu cử thông tin về tình hình bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trong phạm vi cả nước (tính đến thời điểm 23 giờ ngày 15-3-2026), cụ thể như sau:

Tổng số cử tri của cả nước là: 76.436.561; số cử tri đã tham gia bỏ phiếu là: 76.188.970 (đạt tỉ lệ 99,68%). Cử tri cao tuổi nhất là cụ Hoàng Thị Tồng, 119 tuổi, dân tộc Mông tại xóm Lũng Liềm, xã Yên Thổ, tỉnh Cao Bằng.

Cả nước có 4/34 tỉnh, thành phố có tỉ lệ cử tri đi bầu cao nhất là 99,99%: Lào Cai, TP Huế, Tuyên Quang và Vĩnh Long. Toàn bộ 34 tỉnh, thành phố đạt tỉ lệ cử tri đi bầu cử trên 99%.

Đến thời điểm báo cáo, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên phạm vi cả nước tiếp tục được giữ vững ổn định.

Hoàn tất kiểm phiếu bầu cử trong 24 giờ

Theo Thông tư số 21 ngày 12-10-2025 của Bộ Nội vụ hướng dẫn nghiệp vụ tổ chức bầu cử, tại Điều 24, nêu rõ sau khi đã hết giờ bỏ phiếu theo quy định tại khoản 1 Điều 71 của Luật Bầu cử thì Tổ trưởng Tổ bầu cử tuyên bố kết thúc việc bỏ phiếu. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu thì Tổ bầu cử mới được mở hòm phiếu để kiểm phiếu.

Việc kiểm phiếu phải được tiến hành tại phòng bỏ phiếu ngay sau khi cuộc bầu cử kết thúc, trừ trường hợp quy định tại khoản 8 Điều 23 của Thông tư này. Chỉ những thành viên Tổ bầu cử mới được tiến hành việc kiểm phiếu bầu cử. Tổ bầu cử phải hoàn thành việc kiểm phiếu trong thời hạn không quá 24 giờ kể từ khi kết thúc việc bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu.

Trước khi mở hòm phiếu, tổ bầu cử phải thống kê và niêm phong toàn bộ phiếu chưa sử dụng cũng như phiếu cử tri viết hỏng, đồng thời lập biên bản việc sử dụng phiếu theo mẫu do Hội đồng Bầu cử quốc gia ban hành. Sau khi niêm phong, các loại phiếu này được gửi UBND cấp xã quản lý.

Tổ trưởng tổ bầu cử là người trực tiếp mở hòm phiếu chính và hòm phiếu phụ để bắt đầu kiểm phiếu. Trước đó, hai cử tri biết chữ, có uy tín tại địa bàn và không phải là người ứng cử ĐBQH hoặc đại biểu HĐND tại khu vực đó được mời chứng kiến việc mở hòm.

Người ứng cử, đại diện cơ quan hoặc tổ chức giới thiệu người ứng cử, hay người được ủy nhiệm, có quyền chứng kiến việc kiểm phiếu và khiếu nại nếu phát hiện sai phạm. Những người này phải xuất trình căn cước, giấy tờ tùy thân hợp pháp hoặc văn bản phân công, giới thiệu của cơ quan, tổ chức.

Phóng viên cũng được chứng kiến khi xuất trình thẻ nhà báo và tuân thủ quy định về trật tự tại khu vực kiểm phiếu.

Nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật, người chứng kiến có quyền khiếu nại hoặc tố cáo ngay tại chỗ với tổ bầu cử.

Tổ bầu cử có trách nhiệm tạo điều kiện để người ứng cử, đại diện cơ quan hoặc phóng viên tham gia chứng kiến. Vị trí quan sát được bố trí thuận lợi nhưng không làm ảnh hưởng đến quá trình kiểm phiếu.

Trường hợp phát sinh khiếu nại hoặc tố cáo, tổ bầu cử phải ghi rõ nội dung và cách giải quyết trong biên bản. Tổ trưởng có quyền yêu cầu người chứng kiến rời khỏi khu vực kiểm phiếu nếu vi phạm nội quy hoặc gây mất trật tự.

Thời điểm công bố kết quả bầu cử, danh sách người trúng cử

Theo quy định, HĐBCQG căn cứ vào biên bản tổng kết cuộc bầu cử trong cả nước công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội chậm nhất là ngày 25-3-2026 (hoặc 10 ngày sau ngày bầu cử).

Việc công bố kết quả bầu cử, danh sách những người trúng cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được tiến hành vào thời điểm như sau.

Ủy ban bầu cử ở tỉnh, thành phố căn cứ vào biên bản tổng kết cuộc bầu cử công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh chậm nhất là ngày 25-3-2026 (hoặc 10 ngày sau ngày bầu cử).

Ủy ban bầu cử ở xã, phường, đặc khu căn cứ vào biên bản tổng kết cuộc bầu cử công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND cấp xã chậm nhất là ngày 25-3-2026 (hoặc 10 ngày sau ngày bầu cử).

Một số mốc thời gian quan trọng sau khi diễn ra cuộc bầu cử

Chậm nhất ngày 18-3:

- Ủy ban bầu cử lập và gửi biên bản xác nhận kết quả bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND cấp tỉnh và cấp xã.

Ngày 22-3:

- Ủy ban bầu cử tỉnh gửi biên bản xác nhận kết quả bầu cử ĐBQH gửi HĐBCQG

- Hạn cuối bầu cử thêm, bầu cử lại (nếu có).

Ngày 25-3:

- Hạn cuối Hội đồng bầu cử quốc gia công bố kết quả bầu cử, danh sách trúng cử ĐBQH

- Hạn cuối Ủy ban bầu cử công bố kết quả bầu cử, danh sách trúng cử đại biểu HĐND cấp mình

- Khiếu nại về kết quả bầu cử ĐBQH gửi đến HĐBCQG, khiếu nại kết quả bầu cử đại biểu HĐND gửi đến Ủy ban bầu cử chậm nhất 3 ngày kể từ ngày công bố kết quả bầu cử.

Ngày 28-3:

- Ủy ban bầu cử xem xét, giải quyết khiếu nại về kết quả bầu cử đại biểu HĐND trong thời gian 7 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại

- HĐBCQG xem xét, giải quyết khiếu nại về kết quả bầu cử ĐBQH trong thời gian 20 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại.

Ngày 30-3: HĐBCQG lập biên bản tổng kết bầu cử ĐBQH, gửi Ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Ngày 4-4: Ủy ban bầu cử cấp xã lập biên bản tổng kết bầu cử đại biểu HĐND gửi Hội đồng nhân dân, UBND, Ủy ban MTTQ cùng cấp và cấp tỉnh.

Ngày 5-4:

- Xác nhận tư cách ĐBQH và đại biểu HĐND

- Các tổ chức phụ trách bầu cử địa phương thực hiện nhiệm vụ

- HĐBCQG thực hiện nhiệm vụ sau khi kết quả bầu cử được công bố.

Ngày 6-4: Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI.