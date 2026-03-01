Va chạm với tàu hoả, ô tô bị hất văng xuống mương nước

Thông tin ban đầu, vụ tai nạn đường sắt xảy ra vào khoảng 19h30 tối 16/3 tại Km 33+920 (đoạn qua thôn Nhân Hòa, xã Đại Thanh, Hà Nội) giữa tàu hỏa số hiệu 3606 với một xe ô tô.

Hiện trường vụ tai nạn.

Trước thời điểm xảy ra tai nạn, xe ô tô mang BKS: 30K-901.XX do một người đàn ông điều khiển băng qua đường ngang dân sinh (có biển báo nhưng không có đèn cảnh báo và gác chắn). Lúc này, tàu hàng số hiệu 3606 đi tới đâm vào đuôi chiếc ô tô và hất văng xuống mương nước.

Vụ tai nạn khiến chiếc ô tô bị hư hỏng 1 phần nhưng may mắn tài xế ô tô vẫn tự thoát ra ngoài được.

Nhận được tin báo, Đội CSGT số 14 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tổ chức khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Trước đó vào tối 8/3 cũng đã xảy ra một vụ tai nạn đường sắt tại vị trí thuộc khu gian Văn Điển - Thường Tín (phường Hoàng Liệt, Hà Nội).

Một người đàn ông điều khiển xe máy BKS: 17L1-60XX đang lưu thông trên đường Ngọc Hồi theo hướng về Thường Tín. Khi đến lối ngang dân sinh tự mở (ngõ 210 Ngọc Hồi) thì xảy ra va chạm với tàu hoả SE19.

Va chạm với tàu hỏa khiến người đàn ông cùng chiếc xe máy bị văng xa khoảng 20m, nạn nhân tử vong tại chỗ.

