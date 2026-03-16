Thứ trưởng Bộ Tài chính giữ chức Phó bí thư Thành ủy Hải Phòng

Tân Phó bí thư Thành ủy Hải Phòng Đỗ Thành Trung - Ảnh: ĐÔNG BẮC

Chiều 16-3, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng triển khai quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Theo quyết định của Ban Bí thư điều động, chỉ định ông Đỗ Thành Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Phó bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phát biểu tại hội nghị, ông Hoàng Trung Dũng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương nêu rõ, việc ông Đỗ Thành Trung được tin tưởng giao nhiệm vụ Phó bí thư Thành ủy Hải Phòng thể hiện sự ghi nhận, đánh giá, quan tâm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cũng như tập thể lãnh đạo Bộ Tài chính.

Ông Đỗ Thành Trung được đánh giá là cán bộ có bản lĩnh, phẩm chất chính trị; có năng lực, kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước, nhất là trong lĩnh vực kinh tế tổng hợp, kế hoạch, đầu tư, tài chính; có phương pháp làm việc khoa học, đổi mới, sáng tạo, quyết liệt, có nhiều đóng góp quan trọng cho lĩnh vực kế hoạch - đầu tư, tài chính.

Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương đề nghị trên cương vị công tác mới, với những phẩm chất, trí tuệ, bản lĩnh, năng lực và kinh nghiệm trong quá trình công tác, ông Đỗ Thành Trung sẽ nhanh chóng nắm bắt tình hình, kế thừa kết quả, kinh nghiệm của các thế hệ đi trước;

Chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; cùng tập thể cấp ủy, chính quyền phát huy sức mạnh đoàn kết, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; đi đầu trong xây dựng mô hình xã hội chủ nghĩa gắn với con người xã hội chủ nghĩa.

Đồng thời đề nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, cấp ủy, chính quyền, các cơ quan trong hệ thống chính trị, đội ngũ cán bộ, đảng viên của TP Hải Phòng thường xuyên quan tâm phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ ông Đỗ Thành Trung hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin tưởng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TP Hải Phòng.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Đỗ Thành Trung, Phó bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhận thức sâu sắc rằng nhiệm vụ được Đảng giao vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm nặng nề trước những yêu cầu ngày càng cao trong kỷ nguyên mới của đất nước.

Những kết quả quan trọng mà thành phố Hải Phòng đạt được trong thời gian qua là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, nỗ lực và quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố.

Đây là nền tảng và động lực để cùng tập thể tiếp tục kế thừa, phát huy, quyết tâm xây dựng TP Hải Phòng ngày càng phát triển, khẳng định vai trò là trung tâm công nghiệp - cảng biển lớn và đầu mối giao thông quan trọng của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ cũng như của cả nước.

Lãnh đạo TP Hải Phòng tặng hoa chúc mừng ông Đỗ Thành Trung - Ảnh: ĐÔNG BẮC

Trong thời gian tới, Phó bí thư Thành ủy Hải Phòng cam kết sẽ chấp hành nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, chấp hành đầy đủ quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy.

Nêu cao tinh thần "nói là làm, làm ngay, làm đúng, làm quyết liệt, làm đến cùng và làm hiệu quả", trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, đổi mới, lắng nghe, cầu thị học hỏi, kế thừa và phát huy những kết quả của các đồng chí lãnh đạo tiền nhiệm; bám sát các nghị quyết, kết luận của Trung ương, thành phố để tập trung thực hiện và góp phần hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra.

Ông Đỗ Thành Trung, sinh ngày 23-8-1976, quê quán tại xã Bình Hòa, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Từ năm 2010 - 2014, ông Trung đảm nhiệm chức vụ Trưởng Phòng Tây Nguyên, thuộc Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ. Từ năm 2014 - 2018, ông là Trưởng Phòng Tổng hợp của Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ. Sau đó ông Trung được bổ nhiệm Phó vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân; Phó vụ trưởng phụ trách Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Tháng 6-2020, ông Trung được bổ nhiệm làm Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân. Ngày 13-3-2023, ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Ngày 19-2-2025, ông Đỗ Thành Trung, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư được Thủ tướng điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính. Ngày 16-3-2026, ông Đỗ Thành Trung được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Phó bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tác giả: Tiến Nguyễn

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ