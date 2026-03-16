Vợ chồng kéo nhau vào tù, gánh nặng đè lên vai người mẹ già yếu

Vợ chồng kéo nhau vào vòng lao lý

Phiên toà xét xử vợ chồng bị cáo Lương Văn Thuận, SN 1993 và Pay Thị Ngoạn, SN 1993, cùng trú tại xã Hùng Chân, tỉnh Nghệ An về tội Mua bán trái phép chất ma túy diễn ra khá nhanh vì cơ bản các bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Từ sáng sớm, ông L.V.Đ. bà L.T.D. – bố mẹ Thuận đưa đứa con gái đầu của Thuận đến tham dự phiên toà. Theo quy định của pháp luật, trẻ em dưới 16 tuổi không được tham gia phiên toà, nên đứa con chỉ biết nhìn bố mẹ từ ngoài vào. Vừa nhìn thấy vợ chồng Thuận, bà D. đã khóc nghẹn. Suốt cả phiên tòa, người phụ nữ chỉ biết khóc. Thỉnh thoảng bà ngước nhìn con trai và con dâu đang trả lời thẩm vấn, ánh mắt lộ rõ nỗi đau buồn, bất lực. Bà không thể ngờ, Thuận và Ngoạn lại dính vào ma tuý.

Theo đó, Thuận là anh cả trong gia đình có 4 chị em. Vì cuộc sống khó khăn nên học đến lớp 9 Thuận nghỉ học giữa chừng cùng bố mẹ mưu sinh. Cũng như bao chàng trai trong bản khác, đến 19 tuổi Thuận lập gia đình. Tuy cuộc sống gia đình khó khăn nhưng gia đình nhỏ của Thuận luôn đầy ắp tiếng cười khi có hai cô con gái ngoan ngoãn. Không bằng lòng với cuộc sống hiện tại, vợ chồng Thuận lại rủ nhau đi buôn ma tuý để thoát nghèo. Và cái giá cặp vợ chồng này phải trả cho hành vi phạm tội là quá đắt.

Bị cáo Thuận và Ngoạn tại phiên toà.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 29/12/2024, Thuận nói vợ đưa 25 triệu đồng trước đó nhờ cất để mua ma tuý về bán kiếm lời. Nghe vậy, Ngoạn đồng ý, lấy tiền đưa cho chồng.

Sau đó, Thuận tìm đến khu vực đồi núi xã Mường Quàng, tỉnh Nghệ An mua 21 triệu tiền hồng phiến và heroin của một người đàn ông không rõ lai lịch. Lấy hàng xong, người đàn ông này gọi điện cho vợ đến đón về. Khi gặp nhau, Thuận đưa gói ma túy cho vợ nhờ cất trong áo.

Đến sáng 30/12/2024, khi Thuận và Ngoạn đi đến xã Hùng Chân thì bị lực lượng chức năng ra tín hiệu dừng xe. Lúc này, Thuận điều khiển xe máy bỏ chạy khoảng 100m thì bị ngã.

Sau khi đứng dậy, Thuận nói với Ngoạn "vứt gói ma túy cho anh". Do bị tổ công tác truy đổi nên Thuận không kịp quay lại lấy gói ma túy mà bỏ chạy còn Ngoạn thì bị công an bắt giữ.

Thuận sau đó bỏ trốn đến khu vực rừng núi thuộc xã Mường Quàng. Ngày 13/12/2025, Thuận đi bộ theo đường rừng, tìm mua 12 triệu tiền ma túy của một người đàn ông lạ. Sau đó, Thuận lấy một ít ra để sử dụng. Đến ngày hôm sau, Thuận bị công an bắt giữ.

Cơ quan điều tra xác định, trong vụ án này Lương Văn Thuận phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi 2 lần mua bán 187 gam ma túy. Pay Thị Ngoạn phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi mua bán hơn 153 gam ma túy.

Để lại gánh nặng cho mẹ già yếu

Tại bục khai báo, bị cáo Thuận và Ngoãn thành khẩn khai báo hành vi phạm tội. Biết hành vi của mình là vi phạm pháp luật nhưng vì hám lợi vợ chồng Thuận liều mình buôn ma tuý. "Bị cáo rất hối hận. Bị cáo mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt để có cơ hội sớm về với gia đình, nuôi dưỡng con cái và phụng dưỡng bố mẹ già", bị cáo Ngoãn nghẹn giọng nói.

Nhắc đến 2 đứa con, bị cáo Thuận ôm mặt khóc. Nam bị cáo cho biết, từ ngày 2 vợ chồng bị bắt, 2 đứa con nhỏ phải gửi cho ông bà nội chăm sóc. Giờ đối mặt với mức án cao, đường về của vợ chồng bị cáo xa ngái hơn bao giờ hết.

Nghe mức án dành cho con trai và con dâu, bà D. bưng mặt khóc nức nở. Đôi tay gầy gò, nhăn nhúm bà đưa tay lên gạt nước mắt. Có lẽ vì cuộc sống vất vả nên nhìn bà có vẻ già hơn nhiều so với tuổi 55. "Con dại cái mang. Từ ngày vợ chồng nó bị bắt, 2 đứa cháu nhỏ tôi đưa về nuôi dưỡng. Chồng mắc bệnh phải đi điều trị quanh năm, một mình tôi cáng đáng cả gia đình. Giờ tuổi cao, sức yếu không biết còn gồng gánh được bao lâu", bà D. khóc nghẹn ngào.

Bà D. nhiều lần rơi nước mắt tại phiên toà xét xử con trai với con dâu

Bà D. cho biết, 2 đứa cháu ham học lắm. Tuy nhiên, với điều kiện gia đình như thế này, bà D. sợ cháu phải nghỉ học giữa chừng. Tương lai của chúng cũng trở nên mịt mù hơn bao giờ hết. Và người phụ nữ cũng chẳng biết ngày con trở về bà còn sống ở trên cõi đời này nữa không?

Có lẽ vì quá ân hận và xấu hổ nên vợ chồng Thuận không dám ngoái lại nhìn cha mẹ già ở phía dưới khán phòng mà chỉ cúi gầm mặt xuống đất. Vì sai lầm của mình mà vợ chồng thuận khiến bố mẹ già và các con phải khổ.

Trong vụ án này, HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội. Việc bị cáo vận chuyển ma túy với khối lượng lớn nên cần có mức án tương xứng. Trong vụ án này, hai bị cáo có vai trò khác nhau nên cần cân nhắc kỹ. Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX cấp sơ thẩm tuyên phạt Lương Văn Thuận 20 năm tù, Pay Thị Ngoạn 12 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma tuý.

Thấy con bị áp giải ra khỏi phòng xét xử, bà D. luống cuống chạy lên phía trên nhưng bị ngăn lại. Đứng cách con vài bước chân nhưng người mẹ chỉ biết đứng nhìn, thẫn thờ. Thương con nhưng bà D. chỉ đành bất lực nhìn theo. Chỉ khi bóng vợ chồng Thuận khuất, người mẹ mới lặng lẽ cùng người thân ra về…

Tác giả: Hà Thị Hằng

Nguồn tin: nguoiduatin.vn