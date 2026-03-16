Giao vàng cho bạn giữ hộ, người đàn ông mất sạch tài sản

Ngày 16/3, Tòa án nhân dân khu vực 1 - Hà Tĩnh mở phiên tòa trực tuyến xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Hoàng Đình Đạt (SN 1991, trú tại Thanh Hóa) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Quang cảnh phiên tòa xét xử vụ án.

Theo cáo trạng, tháng 7/2025, Đạt vào Hà Tĩnh chơi và ở lại nhà anh N.V.D (SN 1971, trú phường Thành Sen). Rạng sáng ngày 13/7, anh D. bất ngờ nôn ra máu sau khi đi uống rượu về nên được Đạt đưa đi cấp cứu. Trong cơn nguy kịch, vì tin tưởng, anh D. đã tháo toàn bộ trang sức gồm dây chuyền vàng Ý, bạch kim, mặt dây chuyền hình đầu hổ, nhẫn vàng và lắc bạc giao cho Đạt giữ hộ.

Tuy nhiên, khi anh D. xuất viện, Đạt không trả lại tài sản mà nảy sinh ý định chiếm đoạt vì thiếu tiền tiêu xài. Đến ngày 16/7, Đạt nói dối gia đình có việc gấp để rời Hà Tĩnh.

Sau đó, đối tượng liên tục hứa hẹn rồi chặn liên lạc với anh D., mang toàn bộ số trang sức đi bán lấy tiền cá nhân. Theo định giá, tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt là hơn 138,5 triệu đồng.

Bị cáo Hoàng Đình Đạt tại điểm cầu thành phần Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm, xâm phạm quyền sở hữu tài sản và gây mất trật tự xã hội. Đáng chú ý, Đạt đã có nhiều tiền án, lần phạm tội này thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm.

Sau khi cân nhắc các tình tiết, Hội đồng xét xử tuyên phạt Hoàng Đình Đạt 4 năm 6 tháng tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Đồng thời, buộc bị cáo phải bồi thường toàn bộ số tiền 138.550.000 đồng cho bị hại theo quy định.

Tác giả: Bá Mạnh

Nguồn tin: congly.vn