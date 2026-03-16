Bộ Chính trị điều động Thiếu tướng Trần Đăng Quỳnh làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình

Chiều 16/3, Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Bộ Chính trị, ông Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình đã công bố Quyết định số 66-QĐNS/TW ngày 14/3/2026 của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công Thiếu tướng Trần Đăng Quỳnh, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Trợ lý Tổng Bí thư thôi giữ chức Trợ lý Tổng Bí thư; chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương đã trao quyết định của Bộ Chính trị và tặng hoa chúc mừng tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trần Đăng Quỳnh.

Phát biểu tại hội nghị, ông Hoàng Trung Dũng khẳng định Thiếu tướng Trần Đăng Quỳnh là cán bộ trẻ, được đào tạo bài bản, có phương pháp làm việc khoa học, nhiều đổi mới, sáng tạo, đặc biệt trong thời gian công tác tại Văn phòng Trung ương Đảng và Văn phòng Tổng Bí thư. Trên nhiều cương vị công tác, ông Trần Đăng Quỳnh luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, cầu thị, nỗ lực phấn đấu vươn lên; có khả năng tiếp cận và xử lý công việc toàn diện, nhất là các nhiệm vụ tham mưu trực tiếp cho Tổng Bí thư.

Nhấn mạnh nhiệm vụ trên cương vị mới là vinh dự lớn nhưng cũng rất nặng nề, ông Hoàng Trung Dũng đề nghị tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trần Đăng Quỳnh nhanh chóng nắm bắt tình hình địa phương, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ; cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy phát huy sức mạnh đoàn kết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế để đưa Ninh Bình phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương cũng đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan trong hệ thống chính trị, đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân tỉnh Ninh Bình tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Đăng Quỳnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thiếu tướng Trần Đăng Quỳnh trân trọng cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư đã tin tưởng giao trọng trách.

Trên cương vị mới, ông cho biết sẽ tiếp tục nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa, khiêm tốn học hỏi kinh nghiệm của lãnh đạo tỉnh, các cán bộ lão thành, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong tỉnh; đồng thời cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, chung sức đồng lòng để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Tác giả: Vũ Ngọc Tân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn