Nữ game thủ Thái Lan gian lận bị kết án 6 tháng tù giam

Nữ game thủ Thái Lan bị kết án 6 tháng tù giam vì tội gian lận tại SEA Games 33 - Ảnh: KHAOSOD

Sáng 17-3, phiên xét xử hai bị cáo gian lận ở SEA Games 33 đã diễn ra Tòa án quận Pathumwan. Tại Tòa án, nữ game thủ Tokyogurl cùng người chơi hộ - Cheerio phải đối mặt với nhiều cáo buộc liên quan đến hành vi gian lận và ảnh hưởng đến uy tín quốc gia.

Cụ thể, hai đối tượng này bị cáo buộc về tội “tiết lộ các biện pháp ngăn chặn truy cập hệ thống máy tính, dẫn đến khả năng gây hại cho người khác. Đồng thời, cả hai bị cáo đã “truy cập trái phép dữ liệu máy tính có các biện pháp ngăn chặn truy cập cụ thể”.

Không chỉ vậy, Tòa án quận Pathumwan còn nhận xét hành vi của Tokyogurl và Cheerio sẽ tác động tiêu cực đến uy tín trong việc tuyển chọn vận động viên thể thao điện tử cho quốc gia và gây thiệt hại nghiêm trọng đến danh tiếng của thể thao Thái Lan.

Với những hậu quả tiêu cực đó, Tòa án đã kết án 6 tháng tù giam cho hai bị cáo và không được hưởng án treo. Tuy nhiên, do cả Tokyogurl và Cheerio đều đã nhận tội từ trước, nên bản án đã được giảm một nửa xuống còn 3 tháng giam.

Trước đó, Cục Điều tra Trung ương (CIB) Thái Lan đã mở “Chiến dịch Diệt Ma: Triệt tiêu các Kế hoạch Lừa đảo Ponzi tại SEA Games" nhằm điều tra các hành vi gian lận tại SEA Games 33. Trong số đó, CIB đặc biệt lưu ý đến vụ án của Tokyogurl và đã tiến hành truy tố cô ngay sau khi có đủ bằng chứng.

Riêng với Tokyogurl, cô không chỉ đối mặt với 3 tháng giam mà còn bị Hiệp hội Thể thao điện tử Thái Lan cấm thi đấu suốt đời. Như vậy, sự nghiệp thi đấu esport chuyên nghiệp của nữ game thủ Thái Lan coi như đã chấm dứt kể sau SEA Games 33.

Tác giả: Anh Hào

Nguồn tin: tuoitre.vn