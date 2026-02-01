Gian lận với tuyển Việt Nam ở SEA Games, nữ game thủ Thái Lan bị bắt

Nữ game thủ Tokyogurl bị bắt vì gian lận tại SEA Games 33 - Ảnh: KHAOSOD

Hôm 13-2, báo chí Thái Lan đồng loạt đưa tin về việc cảnh sát bắt giữ Tokyogurl (29 tuổi) và một người tên Cheerio (23 tuổi). Cả hai bị cáo buộc vi phạm "Luật tội phạm máy tính".

Hành vi của họ là "cùng nhau truy cập, tiết lộ trái phép dữ liệu máy tính được bảo vệ bởi các biện pháp ngăn chặn, có khả năng gây hại cho người khác", theo thông tin từ tờ Khaosod.

Vụ việc xảy ra ở SEA Games 33, khi Tokyogurl thi đấu môn eSport nội dung Liên quân mobile. Tại bán kết gặp tuyển nữ Việt Nam, game thủ của Thái Lan sử dụng phần mềm bên thứ ba để một người ngoài thi đấu giùm.

Mặc dù đã cố tình gian lận, Tokyogurl và các đồng đội vẫn không thể giành chiến thắng. Nhưng điều đáng nói là những hành động, cử chỉ lạ của cô không thể qua mắt được ban tổ chức.

Và rất nhanh chóng, hành vi gian lận của Tokyogurl bị phát hiện. Cô lập tức nhận những án phạt nặng, chủ yếu vì làm xấu hình ảnh của nước chủ nhà SEA Games là Thái Lan cũng như cộng đồng thể thao điện tử ở quốc gia này.

Công ty quản lý của Tokyogurl là Talon TH ngay lập tức chấm dứt hợp đồng với nữ VĐV. Garena RoV Thailand, đơn vị tổ chức sự kiện, cấm cô thi đấu vô thời hạn với mọi giải do đơn vị này tổ chức. Đồng thời toàn bộ tiền trợ cấp tập huấn của Hiệp hội Thể thao điện tử Thái Lan dành cho nữ game thủ này bị thu hồi.

Các nền tảng mạng xã hội của cô gái 29 tuổi cũng bị "bốc hơi". Về sau, một người tên Cheerio tự nhận mình là người đã giúp đỡ Tokyogurl tại SEA Games. Một số thông tin nói rằng cả hai là người yêu của nhau.

Chưa dừng ở đó, chính quyền Thái Lan còn quyết tâm xử lý mạnh tay hơn. Vì vậy, đích thân Cục Điều tra trung ương Thái Lan (CIB) đã vào cuộc để bắt giữ 2 nghi phạm.

CIB nhấn mạnh rằng việc truy cập trái phép vào hệ thống máy chủ bảo mật của các trận đấu bằng các thiết bị không rõ nguồn gốc không chỉ vi phạm quy định của cuộc thi mà còn là hành vi phạm tội theo Luật Tội phạm máy tính, có thể bị phạt tù và phạt tiền, đồng thời bị ghi vào hồ sơ tội phạm.

Cả Tokyogurl và Cheerio cùng thừa nhận hành vi của mình và sẽ sớm hầu tòa.

Tác giả: Đức Khuê

Nguồn tin: tuoitre.vn