Nữ game thủ gian lận với tuyển Việt Nam bị cấm thi đấu suốt đời

Nữ game thủ gian lận với tuyển Việt Nam ở SEA Games bị cấm thi đấu suốt đời - Ảnh: THAIPOST

Theo tờ Thairath, Chủ tịch Hiệp hội Thể thao điện tử Thái Lan - ông Santi Lohthong xác nhận lệnh cấm thi đấu suốt đời đối với game thủ Tokyogurl (29 tuổi) và người chơi hộ - Cheerio (23 tuổi), sau khi hai game thủ này bị bắt giữ vào hôm 13-2.

Không dừng lại ở đó, vị chủ tịch này còn cho biết quyết định của tòa án sẽ được công bố chính thức vào ngày 17-3. Những hình phạt nặng hơn dành cho bộ đôi trong vụ bê bối gian lận tại SEA Games 33, bao gồm cả án tù và phạt tiền.

Tòa án sẽ xem xét kỹ rồi mới đưa ra quyết định có phạt tù với bộ đôi game thủ Tokyogurl và Cheerio hay không. Bởi, theo ông Santi Lohthong thì tòa án đang cân nhắc về thái độ hối lỗi và sự hợp tác với cảnh sát, cùng các yếu tố khác.

Chủ tịch Hiệp hội Thể thao điện tử Thái Lan giải thích rằng Tokyogurl ban đầu phủ nhận mọi cáo buộc nhưng cuối cùng đã thú nhận khi cảnh sát có đủ bằng chứng. Trong khi đó, Cheerio luôn hợp tác với cảnh sát cùng bài đăng xin lỗi trên TikTok hôm 2-1, đang được tòa án xem xét.

Vụ việc xảy ra ở SEA Games 33, khi Tokyogurl thi đấu môn eSport nội dung Liên quân mobile. Tại bán kết gặp tuyển nữ Việt Nam, game thủ của Thái Lan sử dụng phần mềm bên thứ ba để một người ngoài thi đấu giùm. Mặc dù đã gian lận, Tokyogurl và các đồng đội vẫn không thể giành chiến thắng.

Những hành động, cử chỉ lạ của cô không thể qua mắt được ban tổ chức. Rất nhanh chóng, hành vi gian lận của Tokyogurl bị phát hiện. Cô lập tức nhận những án phạt nặng, chủ yếu vì làm xấu hình ảnh của nước chủ nhà SEA Games là Thái Lan cũng như cộng đồng thể thao điện tử ở quốc gia này.

Tác giả: Anh Hào

Nguồn tin: tuoitre.vn