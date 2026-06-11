Ronaldo 'tịt ngòi', Bồ Đào Nha thắng nhọc Nigeria

Ronaldo có ngày thi đấu mờ nhạt.

Trận đấu tại Leiria diễn ra với tốc độ cao từ những phút đầu. Dù được đánh giá cao hơn, Bồ Đào Nha nhập cuộc không thực sự thanh thoát. Phút thứ 8, đội trưởng Cristiano Ronaldo gây thất vọng khi bỏ lỡ cơ hội đối mặt từ đường chuyền của Semedo.

Tuy nhiên, áp lực của đội chủ nhà sớm được cụ thể hóa ở phút 23. Hậu vệ Diogo Dalot có pha xâm nhập vùng cấm thông minh rồi trả bóng ngược thuận lợi để Pedro Neto dứt điểm gọn gàng vào góc xa, mở tỷ số cho "Selecao châu Âu".

Phía bên kia chiến tuyến, Nigeria cho thấy tinh thần thi đấu kiên cường. Phút 37, tận dụng sự thiếu quyết đoán của trung vệ Inacio, Akor Adams thoát xuống dứt điểm tinh tế đánh bại thủ môn Diogo Costa, đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Sang hiệp hai, HLV Martinez thay tới 9 vị trí, chỉ giữ lại duy nhất Ronaldo trên sân đến phút 65. Sự xuất hiện của Joao Felix và Francisco Conceicao giúp lối chơi của Bồ Đào Nha trở nên biến ảo hơn. Phút 48, Felix cảnh báo hàng thủ đối phương bằng cú dứt điểm dội xà ngang đầy uy lực.

Bước ngoặt xảy đến ở phút 75, nhận bóng từ Joao Cancelo bên hành lang phải, Conceicao thực hiện pha đột phá trung lộ rồi tung cú sút chìm hiểm hóc vào góc gần, ấn định chiến thắng 2-1 cho Bồ Đào Nha.

Sau trận đấu này, Bồ Đào Nha sẽ bước vào hành trình chinh phục World Cup 2026 với trận mở màn gặp CHDC Congo (18/6). Sau đó lần lượt sẽ là Uzbekistan (24/6) và Colombia (28/6).

Tác giả: Huy Trưởng

Nguồn tin: znews.vn