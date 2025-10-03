Nỗ lực tiếp cận hỗ trợ bà con vùng ngập sâu

Phối hợp nhà trường vệ sinh trường lớp sau lũ

Tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn toàn tỉnh Nghệ An có 11 xã bị ảnh hưởng nghiêm trọng do hoàn lưu bão số 10. Nước lũ cuồn cuộn đổ về khiến xã Anh Sơn, xã Tân An tỉnh Nghệ An cùng nhiều địa phương bị ngập chìm trong biển nước. Những tuyến đường vốn quen thuộc nay hóa thành sông, giao thông tê liệt. Hàng nghìn hộ dân bị cô lập, chia cắt trong khi nguồn lương thực dự trữ của gia đình đang cạn dần.

Trước tình hình đó, Công an tỉnh Nghệ An đã huy động, tăng cường 125 đoàn viên, thanh niên đến các địa bàn xung yếu, phối hợp cùng Công an xã và các lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân ứng phó, khắc phục hậu quả do mưa lũ.

Hỗ trợ dọn dẹp nhà máy gạch xã Tân Kỳ

Cố gắng tiếp cận các vùng dân cư bị ngập sâu để hỗ trợ nhu yếu phẩm cho bà con

Dù việc tiếp cận các địa bàn bị ảnh hưởng gặp rất nhiều khó khăn do đường bị sạt lở, nước lũ chia cắt, nhưng ngay sau khi tiếp cận được địa bàn, các đoàn tăng cường đã triển khai 7 tổ công tác tại các xã Tân An, Tân Phú, Nghĩa Đồng, Yên Hòa, Anh Sơn, Nghĩa Hành, Yên Đồng. Các tổ nhanh chóng phối hợp với chính quyền và các lực lượng tổ chức di dời tài sản, sơ tán người dân khỏi các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập cao, giúp bà con thu dọn bùn đất, cây cối bị đổ, dùng các phương tiện chuyên dụng để cố gắng tiếp cận hỗ trợ nhu yếu phẩm cho bà con vùng ngập sâu, từng bước khắc phục hậu quả mưa lũ.

Phát áo phao cho người dân

Hiện, trên địa bàn tỉnh Nghệ An vẫn đang còn nhiều khu vực đang bị chia cắt, giao thông gián đoạn, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở và ngập úng kéo dài. Công an tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục duy trì lực lượng tại cơ sở, phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các đơn vị chức năng để triển khai các hoạt động khắc phục hậu quả mưa lũ, hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản và giữ vững an ninh, trật tự tại các địa bàn.

Tác giả: Quỳnh Trang

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn