Bảo hiểm ước tính chi trả hơn 357 tỷ đồng bồi thường thiệt hại do bão số 10

Liên quan đến tình hình thiệt hại, bồi thường và trả tiền bảo hiểm khắc phục hậu quả bão số 10 (Bualoi), theo thông tin mới nhất từ Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, tính đến ngày 2/10, các doanh nghiệp bảo hiểm đã ghi nhận thiệt hại về người là 6 vụ và các nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ khác là 2.281 vụ. Tổng số tiền chi trả về người và tài sản ước tính hơn 357 tỷ đồng.

Nhiều tài sản của người dân, doanh nghiệp thiệt hại nặng nề sau bão.





Trên cơ sở báo cáo của 32/32 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ và 19/19 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, thiệt hại về người được ghi nhận là 6 vụ với số tiền bảo hiểm ước tính 700 triệu đồng; thiệt hại về tài sản và các nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ khác là 2.281 vụ, ước tính thiệt hại 356.511 triệu đồng.

Trong số này, nghiệp vụ bảo hiểm sức khỏe có 1 vụ với số tiền bảo hiểm ước tính 200 triệu đồng; nghiệp vụ bảo hiểm tài sản kỹ thuật có 591 vụ, thiệt hại ước tính hơn 315.659 triệu đồng; nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới có 1.680 vụ, thiệt hại ước tính 38.302 triệu đồng; các nghiệp vụ khác, bao gồm bảo hiểm thân tàu và bảo hiểm nông nghiệp, có 10 vụ, thiệt hại ước tính 2.550 triệu đồng.

Đối với lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, tổng số vụ tử vong, thương tật thuộc phạm vi bảo hiểm là 5 vụ với số tiền bảo hiểm ước tính khoảng 480 triệu đồng. Như vậy, tổng số tiền chi trả ban đầu về người và tài sản mà các doanh nghiệp bảo hiểm phải thực hiện do bão số 10 gây ra là 357.191 triệu đồng.

Theo báo cáo của các doanh nghiệp bảo hiểm, đến nay, số tiền thiệt hại chủ yếu thuộc nghiệp vụ bảo hiểm tài sản kỹ thuật và bảo hiểm xe cơ giới. Các doanh nghiệp vẫn đang tiếp tục ghi nhận thông báo tổn thất. Mặc dù việc tiếp cận hiện trường gặp nhiều khó khăn, nhưng các doanh nghiệp bảo hiểm đã nhanh chóng cử cán bộ xuống hiện trường để đẩy nhanh quá trình giám định, xác định thiệt hại, đánh giá tổn thất, tạm ứng và bồi thường, đảm bảo việc chi trả được nhanh chóng, đầy đủ, đúng quy định; kịp thời hỗ trợ các tổ chức, cá nhân bị thiệt hại do bão sớm ổn định cuộc sống, sản xuất kinh doanh theo đúng quy định và tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính.

Trước đó, ngày 29/9, nắm bắt tình hình bão số 10 (tên quốc tế là Bualoi) và hoàn lưu bão gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh, thành phố, Bộ Tài chính (Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm) đã có công văn số 1398/QLBH-PNT đề nghị Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam và các doanh nghiệp bảo hiểm chủ động phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện tốt công tác ứng phó.

Trường hợp có thiệt hại phải kịp thời xác định thiệt hại về người và tài sản của các tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm, thực hiện ngay việc tạm ứng bồi thường, bồi thường và trả tiền bảo hiểm nhanh chóng, kịp thời, đầy đủ cho bên mua bảo hiểm và người thụ hưởng theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm và quy định pháp luật.

Tác giả: Hồng Vân



Nguồn tin: baodautu.vn