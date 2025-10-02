Hỗ trợ Nghệ An khắc phục hậu quả bão số 10

Tại buổi trao tặng, ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đã trao hỗ trợ tỉnh Nghệ An 1 tỷ đồng.

Tiếp đó, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Trị cũng trao hỗ trợ 500 triệu đồng cho nhân dân Nghệ An.

Ông Nguyễn Xuân Thắng trao 1 tỷ đồng cho tỉnh Nghệ An khắc phục hậu quả bão số 10.

Phát biểu tại buổi trao tặng, ông Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An, đã gửi lời cảm ơn sâu sắc và chân thành đến lãnh đạo Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và tỉnh Quảng Trị vì sự quan tâm, sẻ chia kịp thời đối với nhân dân tỉnh Nghệ An.

Ông Hoàng Nghĩa Hiếu nhấn mạnh, đây là sự động viên hết sức kịp thời, có ý nghĩa lớn lao, tiếp thêm động lực để địa phương vững tin vượt qua khó khăn, nhanh chóng phục hồi, ổn định cuộc sống, tập trung phát triển kinh tế-xã hội.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An cam kết sẽ tiếp nhận và sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ một cách công khai, kịp thời, đúng mục đích, đúng đối tượng. Theo đó, tỉnh sẽ ưu tiên hỗ trợ sinh kế, khôi phục sản xuất cho bà con bị thiệt hại, giúp người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống sau thiên tai.

Tác giả: Bá Thăng

Nguồn tin: VOV.VN