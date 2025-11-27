Những thức uống khiến trẻ dậy thì sớm và kìm hãm chiều cao

Việc nhận diện các yếu tố nguy cơ, trong đó có đồ uống không phù hợp, là bước quan trọng giúp phụ huynh chủ động phòng ngừa. Dưới đây là những loại nước được cảnh báo có thể thúc đẩy dậy thì sớm và gây hạn chế chiều cao ở trẻ.

Nước ngọt

Nước ngọt chứa lượng lớn đường tổng hợp, chất tạo màu, tạo mùi và chất bảo quản. Theo Viện Dinh dưỡng Đức, nhóm đồ uống này có thể cản trở sự phát triển chiều cao ở trẻ.

Lượng đường cao trong nước ngọt gây suy yếu cơ bắp, tích tụ mỡ thừa, dẫn đến thừa cân, béo phì - yếu tố liên quan trực tiếp đến dậy thì sớm. Các nghiên cứu của Đại học Harvard (Mỹ) cũng chỉ ra, lượng đường và chỉ số đường huyết cao trong nước ngọt kích thích sản xuất insulin, từ đó làm tăng tiết hormone sinh dục, thúc đẩy quá trình dậy thì.

Các loại nước có ga có thể khiến trẻ dậy thì sớm

Trà

Theo Sohu (Trung Quốc), trà chứa nhiều axit tannic, chất này làm giảm khả năng hấp thụ protein, canxi, kẽm và sắt. Việc trẻ uống trà sớm có thể dẫn đến thiếu dưỡng chất, ảnh hưởng đến tăng trưởng và phát triển.

Nước hoa quả đóng hộp

Khác với nước ép trái cây tươi giàu vitamin và khoáng chất, nước hoa quả đóng hộp chứa nhiều chất tạo ngọt nhân tạo, chất bảo quản và phẩm màu để kéo dài hạn sử dụng. Những thành phần này dễ khiến trẻ tăng cân mất kiểm soát, làm gia tăng nguy cơ dậy thì sớm.

Nước tăng lực

TS.BS Manny Alvarez (Đại học Y khoa Hackensack, Mỹ) cho biết, một lon nước tăng lực có hàm lượng caffeine cao gấp 3-5 lần nước ngọt có gas. Caffeine và đường trong nước tăng lực có thể gây tăng huyết áp, rối loạn giấc ngủ, lo âu, đồng thời thúc đẩy béo phì, yếu tố liên quan mật thiết đến dậy thì sớm.

Sữa đậu nành

Theo Zhuanlan (Trung Quốc), sữa đậu nành giàu protein và vitamin, nhưng nếu trẻ uống quá nhiều có thể gây mất cân bằng nội tiết. Sữa đậu nành chứa isoflavone - hoạt chất có tính tương tự estrogen. Việc bổ sung quá mức khiến trẻ, đặc biệt là bé gái, có nguy cơ dậy thì sớm.

Nước trái cây đóng hộp

Nhiều phụ huynh chọn nước trái cây đóng hộp thay cho nước ngọt có gas vì tin rằng tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, sản phẩm này thường chứa nhiều đường, hương liệu và chất bảo quản. Trong quá trình chế biến và vận chuyển, giá trị dinh dưỡng của nước trái cây đóng hộp giảm đáng kể. Việc tiêu thụ thường xuyên có thể khiến trẻ thừa mỡ và bước vào giai đoạn dậy thì sớm hơn bạn bè cùng tuổi.

Tác giả: Chung Thủy (Tổng hợp)

Nguồn tin: vov.vn