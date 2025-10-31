Vì sao trà nụ vối được xem là “thức uống vàng” cho sức khỏe?

Trà nụ vối là thức uống truyền thống phổ biến ở miền Bắc Việt Nam, nổi bật với vị thanh mát, hương thơm dịu nhẹ và gắn liền với đời sống văn hóa người Việt.

Nụ vối thường được hái vào khoảng tháng 3 - 4 âm lịch, khi còn xanh non và thơm nhẹ. Sau khi thu hái, nụ được phơi khô tự nhiên để giữ nguyên hương vị và dưỡng chất, giúp bảo quản được lâu.

Khi pha với nước sôi, nụ vối khô cho ra nước trà có màu vàng nhạt, vị ngọt thanh, dễ uống, mang lại cảm giác thư giãn, sảng khoái. Trà nụ vối vì thế đã trở thành một phần quen thuộc trong nếp sống của nhiều gia đình Việt.

Hiệu quả sức khỏe được khoa học chứng minh

Các nghiên cứu của Viện Dinh dưỡng Việt Nam phối hợp cùng Trường Đại học Phụ nữ Nhật Bản đã ghi nhận nhiều lợi ích của nụ vối đối với sức khỏe, đặc biệt là người mắc bệnh chuyển hóa.

Trà nụ vối giúp: Ổn định đường huyết, nhất là sau bữa ăn; Giảm mỡ máu, hạ cholesterol xấu (LDL) và triglyceride, đồng thời tăng cholesterol tốt (HDL); Chống oxy hóa mạnh, bảo vệ tế bào tuyến tụy khỏi tổn thương; Ngăn ngừa biến chứng tiểu đường, đặc biệt là đục thủy tinh thể.

Một nghiên cứu lâm sàng thực hiện trên 72 bệnh nhân tiểu đường type 2 tại Hà Nội cho thấy: sử dụng 6g nụ vối/lần, 3 lần mỗi ngày trong 3 tháng giúp giảm đáng kể đường huyết và cải thiện chức năng thận.

Những kết quả này đã khẳng định cơ sở khoa học rõ ràng về hiệu quả và độ an toàn của trà nụ vối trong kiểm soát và hỗ trợ điều trị đái tháo đường.

Lý do trà nụ vối được coi là thức uống lành mạnh

Từ lâu, cây vối đã gắn bó mật thiết với đời sống người dân Việt. Các nghiên cứu chỉ ra rằng, nụ vối chứa nhiều hợp chất quý như tannin, flavonoid, vitamin, khoáng chất và tinh dầu tự nhiên có khả năng kháng khuẩn, chống viêm và hỗ trợ chuyển hóa năng lượng.

Tác dụng chung: Uống trà nụ vối hàng ngày giúp giảm mỡ máu, kiểm soát đường huyết, cải thiện tiêu hóa và tăng sức đề kháng.

Liều lượng phù hợp: Mỗi ngày nên dùng 15-20g nụ vối khô, pha hoặc nấu uống làm 2–3 lần.

Tính an toàn: Trà nụ vối hiếm khi gây tác dụng phụ, có thể sử dụng lâu dài như một liệu pháp tự nhiên bảo vệ sức khỏe.

5 lợi ích nổi bật của trà nụ vối

Hỗ trợ tiêu hóa: Trà nụ vối chứa hoạt chất tự nhiên giúp kích thích tiêu hóa, giảm đầy bụng, khó tiêu và cải thiện chức năng đường ruột.

Thanh lọc cơ thể: Nhờ đặc tính lợi tiểu và kháng khuẩn, trà giúp loại bỏ độc tố khỏi gan, thận và thúc đẩy quá trình bài tiết.

Ngăn ngừa viêm nhiễm: Các hợp chất flavonoid và tannin có khả năng chống viêm, giúp giảm nguy cơ viêm họng, viêm dạ dày và các bệnh vùng miệng.

Hỗ trợ giảm cân: Uống trà nụ vối thường xuyên giúp tăng cường trao đổi chất, điều hòa năng lượng và hỗ trợ kiểm soát cân nặng.

Tốt cho tim mạch: Thành phần chống oxy hóa trong trà giúp bảo vệ thành mạch, cải thiện lưu thông máu và giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Lưu ý khi sử dụng trà nụ vối

Không nên uống trà khi bụng đói, tránh ảnh hưởng đến dạ dày.

Người đang dùng thuốc điều trị bệnh mãn tính nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng thường xuyên.

Trẻ em dưới 6 tuổi không nên dùng nếu chưa có chỉ định chuyên môn.

Trà nụ vối là thức uống dân gian đơn giản nhưng giàu giá trị, mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe từ tiêu hóa, tim mạch đến chuyển hóa năng lượng. Trong bối cảnh con người ngày càng quan tâm đến các giải pháp tự nhiên, trà nụ vối xứng đáng là lựa chọn lý tưởng giúp giữ gìn sức khỏe, phòng bệnh và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Tác giả: Chung Thủy (Tổng hợp)

Nguồn tin: vov.vn