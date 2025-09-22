Trà nghệ, thức uống 'vàng' và 4 lý do bạn nên uống mỗi ngày

Trà nghệ là một loại thức uống từ thiên nhiên được yêu thích, đặc biệt là trong cộng đồng những người quan tâm đến sức khỏe. Được chế biến từ củ nghệ vàng, trà nghệ không chỉ có hương vị đặc trưng mà còn chứa nhiều dưỡng chất quý giá.

Dưới đây là 4 lý do thuyết phục để bạn thêm loại trà này vào thực đơn hàng ngày.

Chống viêm và giảm đau khớp

Nghệ chứa một hợp chất mạnh mẽ gọi là curcumin, có tác dụng chống viêm vượt trội. Uống trà nghệ mỗi ngày có thể giúp giảm các triệu chứng của bệnh viêm khớp, viêm loét đại tràng và các tình trạng viêm mãn tính khác. Đối với những người thường xuyên bị đau khớp, trà nghệ là một giải pháp tự nhiên hiệu quả để làm dịu cơn đau.

Tăng cường sức khỏe não bộ

Curcumin trong nghệ không chỉ tốt cho cơ thể mà còn rất tốt cho não bộ. Hợp chất này giúp tăng cường sản xuất BDNF (Yếu tố thần kinh từ não bộ), một loại hormone giúp các tế bào não mới phát triển và tăng cường kết nối thần kinh. Điều này có thể giúp cải thiện trí nhớ, tăng khả năng tập trung và giảm nguy cơ mắc các bệnh thoái hóa thần kinh như Alzheimer.

Hỗ trợ tiêu hóa

Trà nghệ đã được sử dụng từ lâu trong y học cổ truyền để hỗ trợ tiêu hóa. Nó giúp kích thích sản xuất mật, một chất cần thiết để tiêu hóa chất béo. Ngoài ra, tính chất chống viêm của nghệ còn giúp làm dịu các triệu chứng khó tiêu, đầy hơi và các bệnh về đường ruột như hội chứng ruột kích thích (IBS).

Tăng cường hệ miễn dịch

Curcumin có khả năng điều hòa hệ miễn dịch của cơ thể. Nó giúp kích hoạt và điều chỉnh hoạt động của các tế bào miễn dịch, giúp cơ thể chống lại các vi khuẩn, virus gây bệnh. Uống trà nghệ đều đặn là một cách đơn giản và hiệu quả để tăng cường sức đề kháng, đặc biệt vào những lúc thời tiết thay đổi.

Cách pha trà nghệ đơn giản tại nhà

Bạn có thể tự pha trà nghệ với các nguyên liệu dễ kiếm.

Nguyên liệu: 1/2 muỗng cà phê bột nghệ, một chút hạt tiêu đen (giúp cơ thể hấp thụ curcumin tốt hơn), một muỗng cà phê mật ong (để tăng hương vị), một chút nước cốt chanh.

Cách làm: Cho tất cả nguyên liệu vào một cốc nước ấm, khuấy đều và thưởng thức. Bạn có thể uống vào buổi sáng hoặc trước khi đi ngủ.

Kết luận

Trà nghệ không chỉ là một thức uống có lợi mà còn là một "vị thuốc" tự nhiên giúp bảo vệ sức khỏe toàn diện. Bằng cách thêm trà nghệ vào thói quen hàng ngày, bạn đang đầu tư vào sức khỏe của chính mình một cách thông minh và bền vững.

Tác giả: Vân Nhi

Nguồn tin: phunusuckhoe.giadinhonline.vn