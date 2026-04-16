Có điểm tựa vững

Một trong những nguyên tắc quan trọng là phía sau góc chiêu tài nên có điểm tựa chắc chắn, như bức tường kiên cố. Điều này tượng trưng cho nền tảng ổn định, giúp gia tăng cảm giác an toàn và hỗ trợ vững vàng về năng lượng.

Ngược lại, gia chủ nên tránh đặt tài vị trước cửa sổ kính trong suốt hoặc khoảng trống phía sau, vì dễ gây “thoát khí”, làm suy giảm khả năng tích tụ tài lộc.

Đảm bảo ánh sáng đầy đủ

Ánh sáng đóng vai trò quan trọng trong việc kích hoạt sinh khí cho không gian. Góc chiêu tài nên được đặt ở nơi có ánh sáng tự nhiên vừa phải, tạo cảm giác tươi sáng, dễ chịu.

Trong trường hợp khu vực thiếu sáng, có thể bổ sung đèn chiếu sáng với ánh sáng ấm để cân bằng năng lượng, tránh cảm giác u ám, nặng nề.

Những lưu ý quan trọng giúp gia tăng tài lộc khi kích hoạt chiêu tài. Ảnh: Dân Việt.

Giữ không gian sạch sẽ

Sự ngăn nắp giúp dòng năng lượng lưu thông thuận lợi hơn. Gia chủ nên hạn chế đặt đồ đạc lộn xộn, vật dụng hư hỏng hoặc ít sử dụng tại khu vực này.

Thay vào đó, việc duy trì không gian tối giản, thông thoáng sẽ góp phần tạo cảm giác đủ đầy, ổn định và tích cực cho toàn bộ ngôi nhà.

Ưu tiên vị trí bằng phẳng, yên tĩnh

Góc chiêu tài nên được bố trí ở nơi bằng phẳng, ít bị tác động bởi sự di chuyển thường xuyên. Không gian yên tĩnh giúp tụ khí tốt hơn, từ đó hỗ trợ năng lượng tài lộc.

Gia chủ nên tránh đặt tài vị gần cửa ra vào, lối đi lại nhiều hoặc khu vực có sự thay đổi liên tục. Đồng thời, hạn chế đặt gần các thiết bị gây rung động mạnh như tivi công suất lớn, loa hay máy giặt để giữ sự ổn định.

Tránh ô uế, góc nhọn

Khu vực tài vị cần được giữ sạch sẽ, khô ráo và thông thoáng. Nên tránh đặt gần nhà vệ sinh, nơi ẩm thấp hoặc môi trường thiếu vệ sinh.

Ngoài ra, không nên để các góc nhọn từ đồ nội thất chiếu thẳng vào tài vị, cũng như tránh đặt vật nặng như tủ lớn hoặc kệ cồng kềnh đè lên khu vực này vì dễ tạo cảm giác áp lực, cản trở dòng năng lượng.

Về cây xanh, nên ưu tiên các loại cây tươi tốt, dáng mềm mại. Tránh cây có gai hoặc dây leo rối như xương rồng hay hoa hồng gai để duy trì sự hài hòa cả về thẩm mỹ lẫn phong thủy.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)

Nguồn tin: kienthuc.net.vn