Triệu tập các đối tượng liên quan vụ đánh nhau giữa đường ở Nghệ An

Ngày 6/6, Công an phường Trường Vinh cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin về vụ việc, đơn vị đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, triệu tập các đối tượng liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Hiện trường vụ việc. (Ảnh cắt từ video).



Theo thông tin ban đầu, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn bột phát trong quá trình mua bán hàng hóa giữa khách hàng và chủ cơ sở kinh doanh. Mâu thuẫn sau đó dẫn đến xô xát giữa các bên.



Video lan truyền trên mạng xã hội đã ghi lại cảnh một nhóm người đàn ông xảy ra xô xát, đánh nhau trên đường Phượng Hoàng Trung Đô, thuộc phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. Đoạn video cho thấy nhiều người lao vào đuổi đánh nhau ngay giữa đường, trong đó có người cầm vật giống gậy dài.



Sự việc xảy ra tại khu vực dân cư, thu hút sự chú ý của nhiều người dân xung quanh. Sau khi xuất hiện trên mạng xã hội, đoạn video nhanh chóng thu hút nhiều lượt xem, bình luận và chia sẻ. Nhiều ý kiến bày tỏ lo ngại trước hành vi manh động của nhóm người này, cho rằng vụ việc tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người đi đường và những người có mặt tại hiện trường.



Hiện Công an phường Trường Vinh đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Bá Thăng

Nguồn tin: Báo VOV