Phát hiện 3 tài xế xe đầu kéo sử dụng ma túy khi lái xe

Ngày 6/6, Trạm CSGT Trảng Bàng (Phòng CSGT, Công an tỉnh Tây Ninh) phối hợp với Công an xã Bến Cầu lập biên bản xử lý 3 tài xế Phan Chí Thành (SN 1981, quê Gia Lai); Trần Ngọc Duy (SN 1990) và Nguyễn Thành Tiến (SN 2000, cùng quê Tây Ninh) vì điều khiển phương tiện sau khi sử dụng ma túy.

3 tài xế xe đầu kéo bị phát hiện dương tính với ma túy.

Trong 3 tài xế này, tài xế Phan Chí Thành và Nguyễn Thành Tiến không có giấy phép lái xe nhưng vẫn điều khiển phương tiện có tải trọng lớn di chuyển trên đường.

Trước đó, Trạm Cảnh sát giao thông Trảng Bàng phối hợp Công an Đồn Khu kinh tế Mộc Bài và Công an xã Bến Cầu tổ chức kiểm tra nồng độ cồn, ma túy đối với các tài xế điều khiển xe đầu kéo lưu thông qua địa bàn. Qua kiểm tra 50 lượt tài xế, lực lượng chức năng phát hiện 3 trường hợp dương tính với chất ma túy nêu trên.

Việc kiểm tra phát hiện tài xế sử dụng ma túy góp phần tránh các vụ TNGT liên quan đến xe đầu kéo.

Theo Trạm CSGT Trảng Bàng việc thực hiện việc kiểm tra nồng độ cồn, ma túy tại khu vực cửa khẩu quốc tế Mộc Bài nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm về TTATGT, đặc biệt là tình trạng người điều khiển phương tiện có tải trọng lớn sử dụng ma góp phần bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn, ngăn ngừa các vụ TNGT đáng tiếc

Tác giả: M.Đức

Nguồn tin: cand.vn