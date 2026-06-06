Nghệ An dự kiến giảm gần một nửa số khối, xóm sau sắp xếp

Một góc phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An.



Theo báo cáo của Sở Nội vụ, hiện toàn tỉnh có 3.797 khối, xóm, trong đó phần lớn có quy mô dân cư thấp hơn tiêu chuẩn quy định.



Cụ thể, có 473 khối dưới 450 hộ và 2.930 xóm dưới 350 hộ, chiếm khoảng 77% tổng số đơn vị. Thực trạng này khiến công tác quản lý ở cơ sở gặp nhiều khó khăn, đồng thời hạn chế khả năng huy động nguồn lực phục vụ xây dựng nông thôn mới và phát triển các thiết chế văn hóa cộng đồng.



Trên cơ sở đó, Nghệ An xây dựng phương án sắp xếp lại các đơn vị dân cư nhằm tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước ở cơ sở, đồng thời tạo điều kiện cơ cấu lại đội ngũ người hoạt động không chuyên trách và nâng mức hỗ trợ phù hợp hơn.



Theo phương án đề xuất, từ 3.797 khối, xóm hiện nay sẽ được tổ chức lại còn 2.026 đơn vị, giảm 1.771 khối, xóm, tương đương mức giảm 46,64%. Sau khi hoàn thành việc sắp xếp, dự kiến có 1.604 khối, xóm đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định, chiếm hơn 79% tổng số đơn vị.



Đối với 422 khối, xóm chưa đạt tiêu chuẩn sau sắp xếp, tỉnh xác định có 225 đơn vị thuộc diện đặc thù nên đề xuất giữ nguyên hiện trạng. Đây chủ yếu là các khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, địa bàn biên giới, tái định cư hoặc các bản, xóm biệt lập, giao thông đi lại khó khăn.



Ngoài ra, còn 197 đơn vị dù đã được sắp xếp nhưng vẫn chưa đạt chuẩn do quy mô dân số quá nhỏ, địa hình chia cắt hoặc không có đơn vị liền kề phù hợp để tiếp tục sáp nhập.



Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận về tiến độ triển khai, công tác lấy ý kiến người dân, phương án sử dụng hiệu quả hệ thống nhà văn hóa sau sắp xếp cũng như các giải pháp tạo sự đồng thuận trong cộng đồng dân cư.



Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An yêu cầu, tiếp tục rà soát, hoàn thiện số liệu, hồ sơ và làm rõ các trường hợp đặc thù đề nghị không thực hiện sắp xếp nhằm bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định.



Ông cũng giao các sở, ngành liên quan tăng cường hướng dẫn, đôn đốc các địa phương trong quá trình triển khai. Đồng thời, sớm hoàn thiện phương án tổng thể và xây dựng kế hoạch kiện toàn đội ngũ cán bộ không chuyên trách sau sắp xếp để trình cấp có thẩm quyền xem xét trước ngày 10/6.



Theo lộ trình đề ra, các địa phương sẽ hoàn thành xây dựng đề án sắp xếp trước ngày 15/6, tổ chức lấy ý kiến Nhân dân trước ngày 22/6 và hoàn tất các thủ tục thành lập, tổ chức lại thôn, tổ dân phố trước ngày 30/6/2026.





Tác giả: Lê Quyết

Nguồn tin: thuonghieucongluan.com.vn