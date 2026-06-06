Thủ tướng yêu cầu báo cáo việc sắp xếp bộ máy cấp xã và giải quyết vướng mắc

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký ban hành Công văn 597/TTg-TCCV của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc tiến độ triển khai các nhiệm vụ phục vụ sơ kết 1 năm vận hành của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp.

Công văn nêu rõ, để triển khai hiệu quả nhiệm vụ sơ kết 1 năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo Trung ương, Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND tỉnh, thành phố khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.



Về sắp xếp tổ chức bộ máy và bố trí nguồn lực, các bộ, cơ quan, địa phương rà soát, bố trí đủ nguồn lực (kinh phí, nhân lực...) đồng bộ để triển khai các nhiệm vụ đã phân cấp, phân quyền.

Đối với các nội dung nhiệm vụ còn vướng mắc vượt thẩm quyền giải quyết, có kiến nghị giải pháp tháo gỡ cụ thể gửi Bộ Nội vụ để tổng hợp, trước ngày 10/6.

UBND các địa phương khẩn trương triển khai việc sắp xếp tổ chức bộ máy (cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp xã) phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương và quy định của Chính phủ, tổng hợp kết quả triển khai thực hiện gửi Bộ Nội vụ để tổng hợp, trước ngày 10/6.

Về tổng hợp giải quyết các kiến nghị, vướng mắc của địa phương, Bộ Nội vụ tổng hợp kết quả giải quyết kiến nghị của các địa phương đã nêu tại báo cáo của đoàn kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 (đợt 1) và báo cáo của địa phương về sơ kết 1 năm hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp.

Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Chính phủ tổng hợp các kiến nghị của địa phương qua các đoàn kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 (đợt 2) về chính quyền địa phương 2 cấp để chuyển các bộ, ngành liên quan xem xét, giải quyết, trả lời, hoàn thành trước ngày 15/6.

Về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương rà soát toàn bộ 48 nhiệm vụ quá hạn liên quan đến phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06.

Công văn lưu ý các bộ, cơ quan, địa phương tập trung hoàn thành dứt điểm các nhiệm vụ đã quá hạn và bảo đảm các nhiệm vụ được giải quyết theo đúng tiến độ quy định của Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Chỉ đạo Chính phủ; báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Công an trước ngày 10/6.

Bộ Công an có trách nhiệm tổng hợp kết quả thực hiện của các bộ, ngành, địa phương, báo cáo Thủ tướng trước ngày 15/6 để xem xét, chỉ đạo.

Về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, Thủ tướng Chính phủ giao các bộ, cơ quan, địa phương tập trung triển khai các chỉ đạo của Thủ tướng về thực hiện phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh.

Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương rà soát thủ tục hành chính triển khai tại cấp xã thuộc từng ngành, lĩnh vực để xây dựng phương án cắt giảm, đơn giản hóa dựa trên dữ liệu, chuyển đổi số (theo hướng quy trình thủ tục đơn giản trước, chuyển đổi số sau).

Nhiệm vụ này phải hoàn thành trước ngày 15/6, tổng hợp báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo.

Tác giả: Nguyễn Trang

Nguồn tin: Báo VOV