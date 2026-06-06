Ô nhiễm nghiêm trọng tại khu neo tàu, thuyền Lạch Vạn (Nghệ An)

Rác thải sinh hoạt, ngư lưới cụ hư hỏng, túi ni-lông, phế phẩm thủy sản... bị xả trực tiếp xuống luồng tuyến và vùng nước neo đậu. Cùng với đó, hoạt động bốc dỡ, sơ chế hải sản tại cảng cá cũng phát sinh lượng lớn chất thải, nước thải chưa được xử lý triệt để, làm suy giảm chất lượng môi trường nước, ảnh hưởng đến hệ sinh thái và đời sống người dân ven biển. Thực trạng này đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng và cộng đồng ngư dân trong việc triển khai các giải pháp nhằm bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Rác thải sinh hoạt tồn lưu nhiều ngày tại dọc bờ kè chắn sóng trong khu neo đậu Lạch Vạn, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Nhiều sọt mây tre, thùng xốp, khay nhựa hỏng hóc được vứt tập trung bên bờ luồng tuyến khu neo đậu Lạch Vạn

Không chỉ rác thải sinh hoạt mà nguồn vật liệu phế thải cũng được người dân làng biển đổ trực tiếp xuống bờ làm ô nhiễm, thu hẹp lòng sông khu neo đậu tàu thuyền Lạch Vạn.

Dọc khu vực neo đậu của cảng cá Lạch Vạn là cảnh rác sinh hoạt, ngư cụ hư hỏng, phế phẩm thủy sản nổi lềnh bềnh hoặc chất đống ven bờ, khiến môi trường nơi đây xuống cấp nghiêm trọng.

Vô số các loại rác thải từ hoạt động dân sinh và khai thác, chế biến thủy sản đang “bủa vây” cảng cá Lạch Vạn (xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An).

Việc tiếp cận các tàu, thuyền đang neo đậu gặp nhiều khó khăn do rác thải bủa vây dày đặc.

Hoạt động bốc dỡ hải sản tại cảng cá đã phát sinh lượng lớn chất thải, nước thải chưa được xử lý xuống môi trường nước gây ô nhiễm lường tuyến của khu neo đậu Lạch Vạn.

Khối lượng vỏ sò điệp được đổ trực tiếp xuống bờ kè, lòng sông trong khu neo đậu tàu thuyền Lạch Vạn.

Tác giả: Xuân Tiến

Nguồn tin: baotintuc.vn