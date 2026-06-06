Việt Nam có huy chương vàng Olympic Toán học châu Á - Thái Bình Dương

Đoàn học sinh Việt Nam và ban tổ chức Kỳ thi Olympic Toán Châu Á - Thái Bình Dương 2026. Ảnh: Moet.

Ngày 6/6, Bộ GD&ĐT cho biết ban tổ chức cuộc thi Olympic Toán học châu Á - Thái Bình Dương APMO 2026 đã chính thức phê duyệt kết quả của 417 thí sinh được đề cử xét giải đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Đội tuyển Việt Nam có 10 học sinh được đề cử xét giải và tất cả đều đạt thành tích, gồm một huy chương vàng, 2 huy chương bạc, 4 huy chương đồng và 3 bằng khen. Đây cũng là số lượng huy chương tối đa mà một quốc gia có thể đạt được theo quy định của kỳ thi.

Trong số đó, huy chương vàng của đoàn Việt Nam thuộc về em Trần Đại Thành Danh, học sinh lớp 12, trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TP.HCM với 27 điểm.

Em Trần Đại Thành Danh, học sinh lớp 12 trường Phổ thông Năng khiếu. Ảnh: VNUHCM.

Hai huy chương bạc được trao cho em Phạm Đăng Nguyên, học sinh lớp 12 trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, và em Nguyễn Hoàng Phương, học sinh lớp 11 trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An), cùng đạt 25 điểm.

Bốn học sinh giành huy chương đồng gồm: Phan Thành Huy (trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam), Trần Anh Quân (trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Điện Biên), Nguyễn Đình Tùng (trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội) và Nguyễn Bảo Khánh (trường THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa).

Ba học sinh được nhận bằng khen là Lưu Trọng Phúc (trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An), Bùi Nhật Minh (trường THPT chuyên Sư phạm, Đại học Sư phạm Hà Nội) và Võ Sỹ Quốc Anh (trường THPT chuyên Hà Tĩnh).

Với kết quả trên, Việt Nam xếp thứ 7 toàn đoàn, đứng sau Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Malaysia và Singapore.

Theo Bộ GD&ĐT, thành tích tại APMO 2026 tiếp tục khẳng định chất lượng đào tạo toán học của Việt Nam cũng như hiệu quả trong công tác phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh năng khiếu. Kết quả này góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên đấu trường Olympic Toán học quốc tế, đồng thời tạo động lực thúc đẩy phong trào học tập, nghiên cứu toán học trong học sinh.

APMO là một trong những kỳ thi toán học uy tín dành cho học sinh THPT trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương và thế giới, góp phần thúc đẩy giao lưu học thuật, phát hiện và bồi dưỡng các tài năng trẻ trong lĩnh vực toán học.

APMO năm 2026 được tổ chức ngày 10/3 tại Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán. Kỳ thi được tổ chức đồng thời tại 45 quốc gia và vùng lãnh thổ, tăng 8 đơn vị tham gia so với năm 2025.

Năm nay, kỳ thi trao tổng cộng 166 huy chương, gồm 19 huy chương vàng, 41 huy chương bạc và 106 huy chương đồng, cùng 174 bằng khen cho các thí sinh có thành tích nổi bật.

Đoàn Việt Nam tham dự gồm 22 học sinh, trong đó có 2 thành viên đội tuyển Olympic Toán quốc tế (IMO) năm 2025 và 20 học sinh có thành tích cao nhất tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2025-2026.

Đáng chú ý, đây là dấu mốc đặc biệt đối với phong trào Olympic Toán học Việt Nam khi nước ta chính thức trở lại APMO sau 25 năm gián đoạn. Đồng thời, từ năm 2026, Việt Nam đảm nhiệm vai trò nước điều phối chính của kỳ thi trong giai đoạn 2026-2028, tương đương vai trò nước đăng cai tổ chức. Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán được Bộ GD&ĐT giao chủ trì tổ chức kỳ thi tại Việt Nam.

Theo thể lệ, mỗi thí sinh làm bài trong 4 giờ với 5 bài toán có độ khó khác nhau, mỗi bài tối đa 7 điểm. Sau khi kỳ thi kết thúc, bài làm được gửi đến ban tổ chức quốc tế để thẩm định và điều phối điểm giữa các quốc gia trước khi công bố kết quả chính thức.

Tác giả: Thái An

Nguồn tin: znews.vn