Biệt thự lộng lẫy của Ronaldo và vợ sắp cưới Georgina khiến fan choáng váng

Cristiano Ronaldo và bạn gái Georgina Rodríguez vừa khiến người hâm mộ toàn cầu được dịp bàn tán xôn xao, nhưng lần này không phải vì bóng đá hay những hợp đồng quảng cáo triệu USD. Tâm điểm chú ý lại là căn biệt thự siêu sang của cặp đôi tại Bồ Đào Nha với quy mô khiến nhiều người phải dụi mắt vì không tin đây là... nhà riêng.

Sau khi kết thúc mùa giải thành công cùng Al Nassr, Ronaldo đã trở về quê nhà Bồ Đào Nha để nghỉ ngơi bên gia đình trước khi bắt đầu hành trình World Cup 2026 cùng ĐT Bồ Đào Nha. Trên trang cá nhân, siêu sao người Bồ Đào Nha chia sẻ khoảnh khắc sum họp cùng dòng trạng thái ngắn gọn: "Thật vui khi được trở về nhà cùng gia đình".

Tuy nhiên, điều khiến dân mạng chú ý hơn cả không phải màn đoàn tụ của gia đình Ronaldo, mà là độ hoành tráng của căn biệt thự tọa lạc tại khu Quinta da Marinha, một trong những khu dân cư đắt đỏ và sang trọng bậc nhất ở Cascais.

Ronaldo sắp cưới bạn gái lâu năm Georgina

Biệt thự siêu khủng của Ronaldo đang gây xôn xao cõi mạng

Theo truyền thông Bồ Đào Nha, bất động sản này có giá trị ước tính từ 25 đến 35 triệu euro (khoảng 670 - 940 tỷ đồng). Biệt thự được xây dựng trên khu đất rộng tới 12.000 m², trong khi diện tích sử dụng vượt mốc 5.000 m² và trải dài trên ba tầng.

Bên trong là hàng loạt tiện ích xa xỉ chẳng khác nào một khu nghỉ dưỡng cao cấp: phòng ngủ chính rộng tới 300 m², hồ bơi trong nhà và ngoài trời, sân tennis, rạp chiếu phim riêng, phòng gym, khu massage, khu vườn rộng lớn cùng garage đủ sức chứa khoảng 20 chiếc xe.

Ngay sau khi những hình ảnh về căn biệt thự được lan truyền, cư dân mạng đã để lại vô số bình luận hài hước. Nhiều người cho rằng quy mô của công trình này lớn đến mức khó tin đây là nơi ở của một gia đình: "Tôi nghèo đến mức không biết đây là khách sạn, trung tâm thương mại hay nhà riêng nữa", "Muốn đi từ đầu nhà đến cuối nhà chắc phải đi xe", "Nhìn thôi đã thấy mệt vì tiền điện, tiền lau dọn rồi"...

Không ít người còn ví đây là một trong những dinh thự xa hoa nhất châu Âu hiện nay của giới cầu thủ. Ở tuổi 41, Ronaldo được cho là đang chuẩn bị cho những năm tháng cuối cùng trong sự nghiệp thi đấu đỉnh cao. Căn biệt thự tại Cascais cũng được xem là nơi anh dự định gắn bó lâu dài sau khi giải nghệ, tận hưởng cuộc sống yên bình bên Georgina và các con.

Trước mắt, huyền thoại người Bồ Đào Nha vẫn còn một mục tiêu lớn: FIFA World Cup 2026. Đây có thể là cơ hội cuối cùng để Ronaldo chạm tay vào danh hiệu duy nhất còn thiếu trong bộ sưu tập đồ sộ của mình.

Tác giả: Tú Tú.

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn