Thảm kịch 49 người chết vì khát và sốc nhiệt do xe hỏng giữa sa mạc Sahara

Ít nhất 49 nạn nhân tử vong do khát nước và sốc nhiệt giữa sa mạc đã được chôn cất trong các ngôi mộ tập thể tại hiện trường, điều mà các quan chức gọi là “một nhiệm vụ đặc biệt khó khăn và gây kiệt sức về mặt tinh thần” đối với những người sống sót.

Sa mạc Sahara. Ảnh: Reuters.

Các nạn nhân, tất cả đều là người Niger, đang trở về nhà từ một lễ hội tôn giáo ở Mali khi chiếc xe tải ngừng hoạt động hơn 80 km về phía tây Assamaka, gần biên giới với Mali và Algeria, chính quyền vùng Agadez của Niger cho biết trong một bài đăng trực tuyến.

Hai người đàn ông sống sót sau khi đi bộ hơn 50 km đến một nguồn nước và sau đó tiếp tục đến Assamaka, nơi họ đã báo cho cơ quan chức năng, tin tức của Euronews cho hay.

Một phái đoàn được Thống đốc vùng Agadez - Ibra Boulama Issa cử đến hiện trường đã nắm bắt được thông tin rằng chiếc xe tải đã di chuyển trong vài ngày từ thị trấn Talhandek của Mali, cách biên giới Niger khoảng 300 km.

Nguyên nhân dẫn đến sự cố hỏng xe hoặc hành khách đã phải chờ đợi bao lâu vẫn chưa được làm rõ.

“Tại hiện trường, những phát hiện đặc biệt gây sốc. Hàng chục thi thể không còn sự sống được tìm thấy dưới gầm chiếc xe tải bị hỏng và xung quanh đó”, chính quyền vùng Agadez cho biết.

Những bức ảnh do chính quyền công bố cho thấy các thi thể nằm rải rác trong sa mạc với những mảnh quần áo và đồ dùng cá nhân khác nằm la liệt xung quanh.

“Thiếu nước và không thể sửa chữa xe bất chấp nỗ lực của tài xế, người học việc và hành khách, những người đi đường thấy mình bị mắc kẹt giữa một môi trường khắc nghiệt, nơi nhiệt độ cực đoan và thiếu điểm tiếp tế khiến việc sống sót vô cùng khó khăn”, chính quyền vùng này cho biết.

Tác giả: Trí Nhân

Nguồn tin: Báo VOV