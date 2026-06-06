Ấn tượng màn giao lưu với cầu thủ nổi tiếng tại giải bóng đá Cúp Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An

Điểm nhấn đặc biệt của chương trình là phần giao lưu với những cầu thủ từng trưởng thành từ chính sân chơi Cúp Báo Nghệ An. Có mặt trong phần giao lưu tại trường quay là HLV Âu Văn Hoàn, thủ môn Cao Văn Bình và trung vệ Lê Nguyên Hoàng. Đây đều là những gương mặt đã có hành trình trưởng thành từ Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An trước khi khẳng định tên tuổi trong màu áo Sông Lam Nghệ An và các đội tuyển quốc gia.





Phần giao lưu HLV Âu Văn Hoàn, thủ môn Cao Văn Bình và trung vệ Lê Nguyên Hoàng.

Đặc biệt, HLV Âu Văn Hoàn, thủ môn Cao Văn Bình và trung vệ Lê Nguyên Hoàng đã chia sẻ nhiều kỷ niệm đáng nhớ từ những ngày còn tham dự Cúp Báo Nghệ An. Các khách mời khẳng định, giải đấu không chỉ là nơi khởi đầu giấc mơ sân cỏ mà còn giúp các em nhỏ rèn luyện ý chí, tinh thần đồng đội, sự tự tin và bản lĩnh vượt qua khó khăn. Từ chính hành trình trưởng thành của mình, cả 3 cũng gửi gắm thông điệp tới các cầu thủ nhí hãy luôn nuôi dưỡng đam mê, nỗ lực tập luyện và không ngừng theo đuổi ước mơ bóng đá.



Giải bóng đá Thiếu niên-Nhi đồng Cúp Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An lần thứ 27 và các lớp năng khiếu cơ sở năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 7 - 14/6. Đây không chỉ là ngày hội thể thao của tuổi thơ xứ Nghệ mà còn là một dấu mốc ý nghĩa trong chặng đường phát triển của Báo và PTTH Nghệ An cũng như phong trào bóng đá trẻ tỉnh nhà.





Lễ bốc thăm chia bảng, xếp lịch thi đấu.

Được khởi nguồn từ tâm huyết của những người làm báo Nghệ An và ngành Văn hóa – Thể thao tỉnh nhà, năm 1996 Giải bóng đá Thiếu niên – Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An trước đây và nay là Báo và PTTH Nghệ An ra đời, trở thành sân chơi truyền thống giàu ý nghĩa dành cho thế hệ trẻ. Trên những sân cỏ rực nắng tháng Sáu, nơi tiếng còi khai cuộc hòa cùng những tràng cổ vũ sôi động, biết bao ước mơ bóng đá đã được chắp cánh. Giải đấu không chỉ góp phần rèn luyện sức khỏe, bồi dưỡng tinh thần đoàn kết, ý chí vượt khó cho các cầu thủ nhí mà còn là môi trường để phát hiện, ươm mầm và phát triển những tài năng bóng đá cho quê hương, đất nước.



Từ giải đấu này, nhiều cầu thủ đã trưởng thành và tỏa sáng trong màu áo chuyên nghiệp, đội tuyển quốc gia như Văn Quyến, Công Vinh, Như Thuật, Quế Ngọc Hải, Văn Đức, Xuân Mạnh, Đình Bắc, Văn Bình... Trung bình mỗi mùa giải, có từ 25 đến 30 cầu thủ nhí được tuyển chọn vào các đội trẻ của Sông Lam Nghệ An và hàng chục cầu thủ nhí được các trung tâm đào tạo trẻ nổi tiếng trong cả nước tuyển chọn, đã mở ra cơ hội phát triển cho các cháu trên con đường bóng đá chuyên nghiệp.



Giải năm nay quy tụ 46 đội bóng, gồm 20 đội thiếu niên và 26 đội nhi đồng đến từ 32 xã, phường trên địa bàn tỉnh, với gần 600 vận động viên tham gia tranh tài. Giải chính thức khai mạc vào 17 giờ ngày 8/6 và Lễ bế mạc, trao giải diễn ra vào 17 giờ ngày 14/6 trên Sân vận động Vinh, phường Thành Vinh.





Tác giả: Hà Thị Hằng

Nguồn tin: nguoiduatin.vn