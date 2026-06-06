Miền Bắc sắp đón đợt mưa to 'sầm sập', nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ đang trải qua những ngày nắng nóng với nhiệt độ phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Tuy nhiên, thời tiết sẽ có sự chuyển biến đáng kể từ đầu tuần tới khi một đợt mưa dông diện rộng được dự báo xuất hiện.





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Cụ thể, trong ngày 6/6, Bắc Bộ xuất hiện mưa rào và dông cục bộ. Từ khoảng chiều tối và đêm 8/6 đến đêm 9/6, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có khả năng xảy ra một đợt mưa vừa, mưa to kèm dông trên diện rộng.



Lượng mưa phổ biến được dự báo từ 30-80mm, song nhiều nơi có thể xuất hiện mưa rất lớn với lượng mưa vượt 200mm. Đáng chú ý, cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa có cường độ lớn trên 100mm chỉ trong vòng 3 giờ.



Đợt mưa này được kỳ vọng sẽ giúp giảm nhiệt sau nhiều ngày nắng nóng oi bức, song cũng kéo theo nhiều hình thái thời tiết nguy hiểm. Cơ quan khí tượng cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1 đối với mưa lớn, lốc, sét và mưa đá.



Mưa lớn trong thời gian ngắn có thể gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu dân cư, khu đô thị và khu công nghiệp. Đồng thời, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực đồi núi cũng ở mức cao, đặc biệt tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ.



Trước khi đón mưa dông, nắng nóng vẫn tiếp tục duy trì tại nhiều địa phương. Trong ngày 6/6, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ ghi nhận nhiệt độ phổ biến 35-36 độ C, một số nơi vượt 36 độ C. Tại Hà Nội, trạm Láng đo được 36,5 độ C vào lúc 13 giờ.



Dự báo ngày 7/6, nắng nóng tiếp tục bao trùm Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Sang ngày 8/6, nắng nóng sẽ thu hẹp phạm vi, chủ yếu còn xuất hiện ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ với nhiệt độ từ 35-36 độ C.



Trong khi đó, khu vực từ Thanh Hóa đến Tp.Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục là tâm điểm nắng nóng của cả nước. Trong hai ngày 7-8/6, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, nhiều nơi trên 39 độ C. Một số khu vực có thể xuất hiện nắng nóng đặc biệt gay gắt.



Các chuyên gia khí tượng lưu ý, nắng nóng kéo dài kết hợp độ ẩm thấp làm gia tăng nguy cơ cháy nổ tại khu dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng ở nhiều địa phương.



Ngoài ra, nền nhiệt cao kéo dài còn có thể gây mất nước, kiệt sức và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, đặc biệt là người cao tuổi, trẻ nhỏ và những người phải làm việc ngoài trời trong thời gian dài.



Cơ quan khí tượng cũng cho biết nhiệt độ thực tế ngoài trời có thể cao hơn từ 2-4 độ C so với nhiệt độ dự báo, thậm chí cao hơn nữa tại các khu vực có nhiều bê tông, mặt đường nhựa hoặc ít cây xanh. Người dân cần chủ động các biện pháp phòng chống nắng nóng, đồng thời theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết để ứng phó với đợt mưa dông lớn sắp tới.

Tác giả: Khánh Linh (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn