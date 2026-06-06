Cơ ngơi "khủng" của mỹ nhân showbiz làm mẹ đơn thân, sống đời "phú bà"

Diễn viên Huyền Lizzie.



Diễn viên Huyền Lizzie (tên thật Phan Minh Huyền, SN 1990) là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình, đặc biệt qua các bộ phim giờ vàng của VTV như: Thương Ngày Nắng Về, Chạy Trốn Thanh Xuân, Cách Em 1 Milimet... Xuất thân là hot girl đời đầu tại Hà Nội, cô từng bước chuyển hướng sang diễn xuất và duy trì hoạt động nghệ thuật bền bỉ trong hơn 15 năm.



Năm 2009, Huyền Lizzie lọt Top 5 Miss Teen, từ đó gia nhập showbiz với vai trò người mẫu ảnh, sau đó tham gia phim truyền hình và kinh doanh thời trang. Cô ghi dấu ấn qua nhiều dự án như: Cầu vồng tình yêu, Chạy trốn thanh xuân, Tình yêu và tham vọng, Hồ sơ cá sấu…

Huyền Lizzie cùng con trai.



Khi sự nghiệp đang phát triển, nữ diễn viên tạm rút lui để lập gia đình. Cứ ngỡ cuộc sống sẽ mãi viên mãn sau khi đón cậu con trai đầu lòng là bé Nem, hôn nhân của nữ diễn viên nhanh chóng rơi vào bế tắc và đi đến kết luận đường ai nấy đi vào năm 2019.



Sau biến cố đời tư, nữ diễn viên trở lại mạnh mẽ với loạt phim của VFC. Đáng chú ý nhất là vai Vân Trang trong Thương ngày nắng về - nhân vật có chiều sâu tâm lý, đánh dấu bước chuyển rõ rệt trong hình ảnh diễn xuất của cô.



Thành công của vai diễn này giúp Huyền Lizzie được khán giả ưu ái gọi bằng danh xưng "tổng tài màn ảnh Việt". Trước cách gọi này, Huyền Lizzie cho biết cô không lo bị đóng khung, bởi mỗi nhân vật đều có hoàn cảnh và màu sắc riêng, điều quan trọng là diễn viên phải tạo được sự khác biệt trong từng vai.

Huyền Lizzie vai Ngân trong "Cách em 1 milimet".



Sau Chúng ta của 8 năm sau, Huyền Lizzie tái xuất truyền hình với vai Ngân trong Cách em 1 milimet. Đây là nhân vật được xây dựng theo hướng chín chắn, điềm đạm và có nhiều trải nghiệm hơn so với các vai trước. Nữ diễn viên thừa nhận nhân vật Ngân có nhiều điểm tương đồng với bản thân.



Theo cô, vai diễn này cho phép cô đưa chính suy nghĩ, cách hành xử và thần thái ngoài đời lên màn ảnh, vì vậy mang lại cảm giác gần gũi và thoải mái khi thể hiện. Qua mỗi vai diễn, nữ diễn viên rút ra nhiều bài học cho bản thân, trong đó điều đọng lại rõ nhất là việc phụ nữ cần biết yêu và tôn trọng chính mình, không đánh mất bản thân vì bất kỳ lý do nào.



Bên cạnh truyền hình, Huyền Lizzie cho biết cô vẫn mong muốn được thử sức với điện ảnh. Thế nhưng, nữ diễn viên chia sẻ thật lòng rằng chưa thực sự có duyên với màn ảnh rộng và chưa nhận được những lời mời phù hợp. Với cô, việc "chạm ngõ" điện ảnh là ước mơ nhưng cũng cần thêm may mắn. Cô hy vọng sang năm Bính Ngọ sẽ có cơ hội thử sức ở lĩnh vực mới.



Bên cạnh sự bứt phá ngoạn mục trong nghệ thuật, Huyền Lizzie lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh, đảm nhận vai trò CEO của một thương hiệu mỹ phẩm.



Sự nhạy bén trên thương trường cùng nỗ lực không ngừng nghỉ đã giúp cô chạm tay vào quả ngọt tài chính. Cô tự mua căn hộ riêng đầu tiên cho hai mẹ con và dọn về đây đón Tết vào đầu năm 2020. Tổ ấm giữa lòng Hà thành của nàng CEO khiến dân tình không khỏi trầm trồ bởi không gian sống tinh tế, góc nào cũng đẹp miễn chê và tràn ngập hơi thở hạnh phúc.



Căn hộ của Huyền Lizzie là một không gian sống đầy tính nghệ thuật, nổi bật với phong cách Hàn Quốc hiện đại pha lẫn nét tối giản (Minimalism) tinh tế. Toàn bộ căn hộ sử dụng các gam màu trung tính nhẹ nhàng như trắng, kem, be làm chủ đạo. Màu sắc này tạo cảm giác không gian rộng rãi, thoáng đãng và ngập tràn năng lượng tích cực.



Tâm điểm của phòng khách là bộ sofa nỉ màu kem với thiết kế đường cong mềm mại bo tròn chuẩn xu hướng Hàn Quốc. Căn phòng luôn ngập tràn ánh sáng tự nhiên nhờ hệ cửa kính lớn sát trần. Các mảng tường được để thoáng, chỉ tạo điểm nhấn bằng một vài bức tranh nghệ thuật đương đại hoặc những chiếc kệ gỗ cách điệu đặt gốm sứ trang trí. Vào mỗi dịp Lễ Tết, cô nàng lại "thay áo mới" cho căn phòng này.





Phòng bếp được thiết kế mở, nối liền với phòng khách để tối ưu hóa diện tích sinh hoạt chung. Hệ tủ bếp được làm bằng chất liệu gỗ nâu trầm mộc mạc phối cùng mặt bếp đá trắng sạch sẽ. Đây là nơi nữ diễn viên tự tay chuẩn bị những bữa ăn ngon cho con trai sau những ngày dài bận rộn trên phim trường hay thương trường.





Phòng ngủ cũng đồng bộ với căn hộ khi nữ diễn viên tiếp tục trung thành với lối thiết kế Minimalism. Căn phòng lược bỏ hoàn toàn các chi tiết rườm rà, chỉ giữ lại những nội thất cơ bản nhằm tối ưu hóa công năng nghỉ ngơi. Điểm nhấn đặc biệt của phòng ngủ là hệ thống đèn led vàng ấm áp được lắp giấu chìm vào trong tường. Ánh sáng dịu nhẹ này không gây chói mắt, tạo cảm giác thư thái, dễ chịu. Sát bên còn có gian thay quần áo rộng rãi để cô make up, "lên đồ" trước khi ra ngoài.



Đặc biệt, giường ngủ được bố trí cạnh cửa sổ lớn, có view hướng thẳng ra góc ban công ngập tràn cây xanh. Mỗi sáng thức dậy, cô có thể đón trọn ánh nắng tự nhiên và tận hưởng không khí trong lành ngay tại chiếc giường của mình.





Cô đặt tại đây một bộ bàn ghế nhỏ để làm nơi thưởng trà, đọc sách hoặc ngắm hoàng hôn Hà Nội. Đây cũng là góc "sống ảo" triệu view thường xuyên xuất hiện trên trang cá nhân của người đẹp.

Nhan sắc xinh đẹp ở tuổi 36 của Huyền Lizzie.



Ở hiện tại, Huyền Lizzie vẫn độc thân và hài lòng với cuộc sống hiện tại. Nữ diễn viên chưa nghĩ tới chuyện tình cảm, lựa chọn dành thời gian cho công việc, con cái và gia đình. Với cô, mỗi người có một giai đoạn và lựa chọn khác nhau và cuộc sống hiện tại mang lại cảm giác đầy đủ, cân bằng.





Tác giả: Tùng Lâm (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn