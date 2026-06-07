Cháy trụ sở xã miền núi ở Đà Nẵng

Khoảng 16h45, ngọn lửa bùng phát. Do thời tiết có gió mạnh, đám cháy nhanh chóng lan rộng.

Ngay sau khi phát hiện hỏa hoạn, Ban Chỉ huy quân sự xã Thượng Đức đã huy động hơn 60 cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp và dân quân tự vệ phối hợp với lực lượng công an, an ninh cơ sở cùng người dân tham gia chữa cháy. Ban Chỉ huy quân sự xã Đại Lộc cũng hỗ trợ di dời tài sản, hồ sơ ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Đến khoảng 18h30 cùng ngày, đám cháy được dập tắt. Vụ cháy không gây thương vong nhưng làm 4 phòng làm việc tại tầng 2 bị thiêu rụi, gồm phòng Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, phòng Đoàn Thanh niên, phòng Hội Cựu chiến binh và một kho vật chất. Một phần hồ sơ, tài liệu lưu trữ bên trong các phòng này bị hư hỏng.

Hỏa hoạn xảy ra tại trụ sở xã Thượng Đức, chiều 6/6. Ảnh: Người dân cung cấp

Theo chính quyền địa phương, 4 phòng làm việc còn lại chỉ bị ảnh hưởng bởi lửa và sức nóng, phần la phông bị cháy xém, tài liệu bên trong không hư hại.

Ông Đặng Văn Kỳ, Bí thư Đảng ủy xã Thượng Đức cho biết tòa nhà làm việc đã cũ. Nguyên nhân ban đầu có thể liên quan sự cố điện, song cơ quan công an đang điều tra để xác định cụ thể. Thời điểm xảy ra vụ việc, địa phương cũng đang tập trung lực lượng xử lý một vụ cháy rừng trên địa bàn.

Tác giả: Ngọc

Nguồn tin: vnexpress.net