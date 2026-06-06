Gian nan trên tuyến đường 'nắng bụi, mưa bùn' ở Nghệ An

Dự án đường cứu hộ cứu nạn tả ngạn sông Con ở Nghệ An.



Nỗi khổ "nắng bụi, mưa bùn"



Năm 2010, người dân 2 xã Thành Bình Thọ và Nhân Hòa (Nghệ An) đón nhận tin vui khi dự án xây dựng tuyến đường cứu hộ cứu nạn tả ngạn sông Con dài 14km được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt, với tổng vốn đầu tư 217 tỷ đồng.



Thời điểm đó, công trình được kỳ vọng sẽ trở thành mạch máu giao thông, không chỉ phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn trong mùa bão lũ mà còn mở ra cơ hội giao thương, giúp nông sản địa phương dễ dàng tiếp cận thị trường.



Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng sau 4 năm thi công. Thế nhưng, hơn 15 năm trôi qua, tuyến đường này mới chỉ hoàn thành được 3km, hơn 10km còn lại vẫn là một công trường ngổn ngang, dang dở.



Nhiều năm qua, hình ảnh những học sinh lấm lem bùn đất, người dân gồng gánh hàng hóa chật vật trên con đường trơn trượt trở thành nỗi ám ảnh thường trực tại xã Thành Bình Thọ. Người dân nơi đây quá quen thuộc, nhưng chưa bao giờ thôi ngao ngán với cảnh mùa nắng bụi mù, mùa mưa lầy lội.





Tuyến đường lầy lội trở thành nỗi ám ảnh của người dân địa phương.



Chỉ tay về phía con đường dang dở, bà Nguyễn Thị Liệu (trú tại xóm Hùng Thành, xã Thành Bình Thọ) cho biết, lúc mới khởi công, người dân ai nấy đều phấn khởi, mang nhiều kỳ vọng nhưng thời gian trôi qua, những kỳ vọng đó trở thành nỗi thất vọng.



"Nhiều hôm trời mưa to, đường lầy lội, các cháu đi học phải quay về nhà vì ngã xe, quần áo lấm lem bùn đất. Thương các cháu, chúng tôi phải góp tiền để mua sỏi, cát đổ vào những đoạn rãnh nhỏ, mong sao con đường bớt trơn trượt", bà Liệu chia sẻ.



Nhưng đó cũng chỉ là giải pháp tình thế, cũng như hàng trăm hộ dân khác, bà Liệu mong mỏi các cấp chính quyền sớm quan tâm, hoàn thiện công trình để bà con đi lại thuận tiện, con em đến trường được an toàn.



Cùng chung nỗi niềm, anh Lô Văn Kim (trú tại xóm Hùng Thành, xã Thành Bình Thọ) chia sẻ, con đường này nay trở thành nỗi khổ chung của cả xóm. Mùa mưa bùn đất ngập lênh láng, xe máy, xe đạp khó di chuyển, việc người già, trẻ nhỏ trượt ngã xảy thường xuyên.



Theo anh Kim, muốn vận chuyển nông sản ra chợ tiêu thụ, người dân phải mất nhiều thời gian hơn, chi phí vận tải tăng cao do tài xế ngại vào đường xấu. Tại các cuộc tiếp xúc cử tri, người dân nhiều lần kiến nghị cấp trên sửa chữa con đường, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết.





Nhiều hạng mục của tuyến đường vẫn chưa hoàn thành.

Gỡ nút thắt, khơi thông lại dự án



Liên quan đến việc này, bà Ngô Thị Huyền, Chủ tịch UBND xã Thành Bình Thọ cho biết, hiện tuyến đường mới hoàn thành 3km, một số đoạn đường nằm trung tâm khu dân cư nhưng thi công dở dang nhiều năm, gây ảnh hưởng đến đời sống người dân.



Theo bà Huyền, đặc biệt vào mùa mưa lũ, đường lầy lội xuống cấp trơn trượt gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Đây là tuyến đường trọng yếu của địa phương, nên rất mong các cấp, ngành bố trí nguồn vốn hoàn thiện tuyến đường trước mùa mưa bão năm 2026.



Được biết, sau khi sáp nhập, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, dự án xây dựng tuyến đường cứu hộ cứu nạn tả ngạn sông Con được chuyển từ UBND huyện Anh Sơn (cũ) về Ban Quản lý dự án công trình giao thông tỉnh Nghệ An quản lý.



Theo đơn vị này, nguyên nhân dự án chậm tiến độ là do thiếu vốn và chưa giải phóng được mặt bằng. Hiện nay, dự án còn thiếu khoảng 65 tỷ đồng để hoàn thiện, cùng với 700m chưa giải phóng mặt bằng.





Người dân xã Thành Bình Thọ mong muốn dự án sớm hoàn thành, giúp phát triển kinh tế địa phương.



Trước thực trạng trên, chủ đầu tư đang yêu cầu nhà thầu tập trung máy móc, nhân lực để hoàn thiện dứt điểm những phần việc còn dang dở trên mặt bằng đã có. Đồng thời, đơn vị này cũng có văn bản trình lên UBND tỉnh Nghệ An, kiến nghị xem xét, bố trí nguồn vốn bổ sung kịp thời để sớm tái khởi động dự án.



Hơn 15 năm qua, người dân bên dòng sông Con vẫn kiên nhẫn chờ đợi một con đường mới. Mong rằng các cấp chính quyền tỉnh Nghệ An sẽ sớm có giải pháp tháo gỡ, bố trí nguồn vốn để hoàn thiện tuyến đường này. Có như vậy, việc đi lại của người dân mới bớt nhọc nhằn, an toàn hơn trước khi mùa mưa bão năm 2026 ùa về.





Tác giả: Phạm Tâm

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn