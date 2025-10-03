Những loại trái cây giúp mẹ bầu cải thiện táo bón

Táo bón khi mang thai: nguyên nhân và tác hại

Táo bón là một trong những rối loạn tiêu hóa thường gặp nhất ở phụ nữ mang thai. Nguyên nhân chủ yếu gồm:

Thay đổi nội tiết tố: Hormone progesterone tăng cao làm nhu động ruột hoạt động chậm, khiến phân khô cứng.

Tử cung chèn ép ruột: Khi thai lớn, tử cung gây áp lực lên hệ tiêu hóa.

Chế độ ăn uống chưa hợp lý: Thiếu chất xơ, ít uống nước, ăn uống kiêng khem hoặc nghén.

Ít vận động: Nghỉ ngơi nhiều khiến nhu động ruột giảm.

Bổ sung sắt, canxi: Một số viên uống có thể gây táo bón nếu dùng sai cách.

Nếu kéo dài, táo bón không chỉ làm giảm chất lượng cuộc sống mà còn tăng nguy cơ trĩ, ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và tinh thần của mẹ bầu.

Chuối là loại trái cây trị táo bón rất hiệu quả

Những loại trái cây tốt cho mẹ bầu bị táo bón

Các chuyên gia khuyến khích bà bầu nên bổ sung trái cây giàu chất xơ, vitamin và nước trong thực đơn hàng ngày. Một số loại quả có tác dụng hỗ trợ tiêu hóa hiệu quả gồm:

Chuối chín: Giàu chất xơ hòa tan và kali, giúp làm mềm phân và hỗ trợ nhu động ruột. Nên ăn chuối chín, tránh chuối xanh vì có thể gây táo bón nặng hơn.

Đu đủ chín: Chứa enzyme papain hỗ trợ tiêu hóa, giàu chất xơ và vitamin C. Tuy nhiên, mẹ bầu tuyệt đối không nên ăn đu đủ xanh vì có nguy cơ gây co bóp tử cung.

Lê: Nhiều chất xơ không hòa tan, giàu nước, giúp làm mềm phân và kích thích nhu động ruột.

Táo: Vỏ táo chứa pectin - loại chất xơ có lợi cho hệ vi sinh đường ruột. Nên ăn cả vỏ sau khi rửa sạch.

Mận (đặc biệt là mận khô): Chứa sorbitol - đường tự nhiên có tác dụng nhuận tràng, đồng thời giàu chất chống oxy hóa.

Cam, quýt, bưởi: Vừa cung cấp nhiều vitamin C, vừa giàu chất xơ và nước, giúp tăng cường miễn dịch và cải thiện tiêu hóa.

Kiwi: Dù nhỏ nhưng giàu chất xơ và enzyme actinidin, hỗ trợ tiêu hóa protein và giảm táo bón.

Lưu ý để hạn chế táo bón trong thai kỳ

Ngoài việc bổ sung trái cây, mẹ bầu nên kết hợp điều chỉnh lối sống và chế độ ăn uống:

Tăng cường chất xơ: Ăn rau xanh, ngũ cốc nguyên hạt, khoai lang, các loại đậu. Nhu cầu khuyến nghị là 25-30g chất xơ/ngày.

Uống đủ nước: Khoảng 2-2,5 lít/ngày từ nước lọc, nước trái cây, sữa hoặc nước canh.

Vận động nhẹ nhàng: Đi bộ, yoga bầu, bơi lội giúp tăng nhu động ruột.

Ăn uống điều độ: Chia nhỏ 5-6 bữa/ngày, không để quá đói hoặc ăn quá no.

Đi vệ sinh đúng giờ: Tập thói quen đại tiện cố định, tránh nhịn khi có nhu cầu.

Hạn chế thực phẩm gây táo bón: Thức ăn nhiều dầu mỡ, tinh bột tinh chế, đồ chế biến sẵn, trà đặc, thịt đỏ ăn quá nhiều.

Thận trọng khi bổ sung sắt và canxi: Uống đúng liều lượng, đúng thời điểm và tham khảo ý kiến bác sĩ nếu gặp tác dụng phụ.

Bổ sung trái cây đúng cách là giải pháp đơn giản nhưng mang lại hiệu quả cao trong việc cải thiện táo bón khi mang thai. Chuối, đu đủ chín, táo, lê, kiwi hay mận không chỉ giúp hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru mà còn cung cấp nguồn dinh dưỡng dồi dào cho một thai kỳ khỏe mạnh.

