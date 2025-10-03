Cô gái chết khô trong khách sạn Bali vì 'chỉ ăn trái cây'

Karolina Krzyzak qua đời ở tuổi 27 sau thời gian theo đuổi chế độ ăn cực đoan. Ảnh: Instagram.

Ngày 1/10, truyền thông Anh đưa tin về trường hợp Karolina Krzyzak, 27 tuổi, một cựu sinh viên Đại học Leeds (Anh), tử vong trong khách sạn ở Bali (Indonesia) sau thời gian dài theo đuổi chế độ ăn kiêng “fruitarian” - chỉ ăn trái cây sống.

Karolina sinh ra tại Warsaw (Ba Lan) và từng trải qua nhiều năm đấu tranh với chứng biếng ăn (anorexia). Sau khi chuyển đến Anh học tập, cô bắt đầu tìm hiểu về yoga, ăn chay và dần dấn sâu vào lối sống khắc nghiệt với chế độ ăn toàn trái cây.

Tháng 12/2024, Karolina đến nghỉ tại khu resort Sumberkima Hill ở Bali. Ngay khi làm thủ tục, cô yêu cầu khách sạn chỉ phục vụ trái cây và mang trực tiếp lên phòng. Ban đầu, nhân viên không thấy bất thường vì nơi đây thường đón khách ăn chay, ăn kiêng.

Tuy nhiên, tình trạng cơ thể của Karolina khiến họ lo ngại. Cô gầy gò đến mức không tự đi lại được và phải nhờ nhân viên trực đêm dìu về phòng. Nhiều lần, khách sạn khuyên cô đến bác sĩ nhưng Karolina đều từ chối.

Ba ngày sau khi đến, bạn bè ở địa phương không liên lạc được nên báo cho khách sạn. Khi nhân viên lên kiểm tra, họ phát hiện Karolina đã tử vong trong phòng, cơ thể chỉ còn khoảng 22 kg.

Theo bạn bè, trước khi mất, Karolina đã bị loãng xương nặng và thiếu hụt albumin - một loại protein thiết yếu. Cơ thể thiếu dinh dưỡng khiến móng tay cô chuyển vàng, răng hư hại, tóc rụng và sức khỏe ngày càng suy sụp.

Những hình ảnh Karolina chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy dáng người gầy trơ xương, từng khiến cha mẹ và bạn bè nhiều lần khuyên cô về nước để điều trị. Tuy nhiên, cô kiên quyết từ chối thay đổi lối sống.

Trường hợp của Karolina phản ánh hậu quả nguy hiểm của những xu hướng ăn kiêng cực đoan. Tại Anh, hiện có khoảng 1,25 triệu người mắc rối loạn ăn uống, trong đó 75% là nữ giới. Riêng chứng biếng ăn là một trong những rối loạn tâm thần có tỷ lệ tử vong cao nhất, với hơn 10.000 ca tử vong mỗi năm.

Một số người sống sót, như Hayley Morrison - bệnh nhân biếng ăn đang chia sẻ trải nghiệm tới hơn 10 triệu người theo dõi trực tuyến - hy vọng việc kể lại câu chuyện của mình sẽ giúp cộng đồng nhận thức rõ hơn mức độ nghiêm trọng của căn bệnh này.

Cái chết của Karolina Krzyzak là hồi chuông cảnh báo về sự nguy hiểm của việc chạy theo các trào lưu “wellness” cực đoan, đặc biệt với những người vốn có tiền sử rối loạn ăn uống.

