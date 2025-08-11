Cách ăn trái cây gây hại sức khỏe

Một loại trái cây không được ăn quá nhiều. (Ảnh: ITN)

Những loại trái cây không nên ăn quá nhiều

Táo

Táo có vị chua ngọt, giàu dinh dưỡng, dễ ăn, có thể chữa được nhiều bệnh nên được nhiều người ưa chuộng. Tuy nhiên, ăn quá nhiều táo cũng có thể mang lại nhiều tác hại. Nguyên nhân là do táo chứa nhiều đường và muối kali.

Cứ 100 gam táo có chứa 100 mg kali và chỉ có 14 mg natri. Tỷ lệ kali so với natri quá chênh lệch. Ăn quá nhiều không tốt cho sức khỏe tim mạch và thận.

Đặc biệt đối với những bệnh nhân mắc bệnh tim mạch vành, nhồi máu cơ tim, viêm thận, tiểu đường thì làm tăng gánh nặng cho tim và thận, không tốt cho sức khỏe. Do đó, lượng ăn táo được khuyến nghị là 1-2 quả/ngày.

Hồng

Trong các loại quả, hồng đứng đầu về độ ngọt. Trái cây này không chỉ ngon mà còn giàu chất dinh dưỡng. Tuy nhiên, hồng cũng có những nhược điểm, ăn quá nhiều có thể gây hại.

Trong hồng có chứa một lượng tannin (axit tannic) nhất định, hàm lượng trong vỏ hồng còn cao hơn. Tình trạng tê miệng, tê lưỡi khi ăn hồng là do tác dụng làm se của tannin.

Tannin có tác dụng làm se mạnh, dễ kết hợp với axit dạ dày, do đó đông lại thành cục. Axit tannic kết hợp với protein dễ tạo thành kết tủa, vì vậy tốt nhất không nên ăn trong thời gian dài, đặc biệt là khi bụng đói.

Nhãn

Nhãn là một loại trái cây ngon đặc trưng của mùa hè. Nhưng giới chuyên gia cảnh báo không nên ăn quá nhiều, nếu không bạn có thể bị bệnh.

Hầu hết các monosaccharide có trong nhãn là fructose, fructose phải được xúc tác bởi một loạt các enzyme sau khi được cơ thể hấp thụ trước khi có thể chuyển đổi thành glucose để tạo năng lượng hoặc chuyển đổi thành glycogen dự trữ và được oxy hóa và sử dụng bởi các tế bào mô.

Nếu bạn ăn quá nhiều nhãn cùng một lúc, bạn sẽ hấp thụ quá nhiều fructose, điều này sẽ khiến lượng đường trong máu của bạn (đường huyết là nồng độ glucose trong máu) thấp hơn nhiều so với bình thường, gây ra tình trạng hạ đường huyết.

Hạ đường huyết thường biểu hiện vào sáng sớm, với các triệu chứng ban đầu là đổ mồ hôi, chân tay lạnh, mệt mỏi, đau bụng, tiêu chảy nhẹ, v.v., sau đó là co giật đột ngột và hôn mê.

Nếu không được điều trị, tử vong có thể xảy ra trong vòng vài giờ. Đặc biệt, trẻ em cần cẩn thận không nên ăn quá nhiều, nếu không sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

5 điều cần tránh khi ăn trái cây

Không ăn nhiều trái cây trong thời kỳ kinh nguyệt

Tốt nhất nên ăn trái cây một giờ sau bữa ăn. (Ảnh: ITN)

Ăn trái cây một cách có chọn lọc có thể giúp làm giảm “hội chứng kinh nguyệt”. Tốt nhất là không nên ăn các loại trái cây lạnh như dưa hấu và lê trong thời kỳ kinh nguyệt. Tuy nhiên, bạn có thể ăn các loại trái cây “ấm” như táo, anh đào, lựu và sầu riêng.

Chúng không chỉ bổ sung nước mà còn bổ sung vitamin và khoáng chất, giúp làm giảm các triệu chứng như chán ăn, đau lưng và mệt mỏi trong thời kỳ kinh nguyệt.

Không ăn trái cây khi bụng đói

Ăn trái cây khi bụng đói tùy thuộc vào từng người. Nhìn chung, những người có lượng axit dạ dày quá nhiều và tiêu hóa kém không nên ăn trái cây khi bụng đói. Nếu chức năng tiêu hóa của bạn khỏe mạnh và lượng axit dạ dày tiết ra bình thường, thì việc ăn trái cây khi bụng đói hoặc ăn vừa phải không có vấn đề gì lớn.

Nếu chức năng tiêu hóa của bạn kém, lượng axit dạ dày tiết ra quá nhiều hoặc thậm chí bạn mắc các bệnh về đường tiêu hóa, thì bạn không nên ăn trái cây khi bụng đói, đặc biệt là các loại trái cây có vị chua mạnh như táo và chanh, vì chúng sẽ khiến dạ dày vốn đã “có tính axit” trở nên tồi tệ hơn.

Không ăn trái cây trước bữa ăn

Ăn trái cây nửa giờ trước bữa ăn có thể làm tăng cảm giác no, nhưng sẽ không ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa và hấp thụ thức ăn.

Trái cây rất giàu đường, có thể nhanh chóng chuyển hóa thành glucose và được cơ thể hấp thụ. Khi lượng đường trong máu tăng, phản ứng của não đối với lượng đường trong máu thấp có thể giảm nhanh chóng.

Ngoài ra, chất xơ thô trong trái cây có thể tạo cho dạ dày cảm giác “no”, do đó làm giảm cảm giác thèm ăn và giảm nhu cầu về chất béo và protein cao trong chế độ ăn uống của chúng ta.

Không nên ăn trái cây ngay sau bữa ăn

Tốt nhất nên ăn trái cây một giờ sau bữa ăn. Nếu bạn ăn trái cây ngay sau bữa ăn, tinh bột, protein và chất béo tiêu hóa chậm sẽ ảnh hưởng đến trái cây tiêu hóa nhanh, có thể gây ra các triệu chứng như đầy hơi. Tuy nhiên, ăn trái cây một giờ sau bữa ăn sẽ không gây ra điều này.

Tác giả: Tùng Lâm

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn